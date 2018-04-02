Павел Деревянко показал своих красавиц-дочек

41-летний Павел Деревянко любит не только повеселиться сам, но и развлечь своих поклонников забавными фотографиями. Однако на этот раз актер решил показать, как выросли две его красавицы-дочки.

Несмотря на то что Павел уже не живет вместе с мамой 7-летней Варвары и 3-летней Александры, он очень много времени проводит с девочками, считая их главными женщинами в своей жизни. «Берегите своих близких», — кратко написал Деревянко под снимком со своими дочками, размещенным на его страничке в Инстаграме. Подписчики были тронуты красотой малышек и написали много добрых слов в их адрес.

«Маленькие куколки! Фотография редкой красоты!» «Папины дочки! Ангелочки-красотулечки» «Папа с любимыми дочками. Что может быть прелестнее?» «Какое чудесное фото, смотрю и любуюсь». Личная жизнь Павла Деревянко наполнена любовными приключениями, а о его многочисленных романах впору слагать легенды. Первую дочь Варвару актеру родила его гражданская жена Дарья Мясищева в 2010 году. Но спустя всего несколько месяцев после этого события актер кинулся в новые отношения как «в омут головой».

Однако Павел, как говорили знакомые из его окружения, ради дочки вновь решил вернуться к Дарье в надежде наладить семейную жизнь. И в 2014 году у них родился второй ребенок — дочка Александра. К сожалению, в конце прошлого года Павел и Дарья снова расстались. По словам актера, девочки живут с мамой загородом на Николиной горе и много времени проводят на свежем воздухе.

Павел Деревянко обожает баловать своих детей и ни в чем им не может отказать. Тем более, в покупке игрушек.