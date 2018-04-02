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Харпер заскучала: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми отметили Пасху на матче
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Харпер заскучала: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми отметили Пасху на матче 

Журнал ОК! 3 часа назад
Вчера голливудские звезды отметили Пасху. Брэдли Купер и Ирина Шейк сводили маленькую дочь Лею на городской праздник, а семья Бекхэм отправилась на теннисный корт. Папарацци запечатлели Викторию, Дэвида и их детей на трибунах.
Виктория Бекхэм с мужем и детьми
Футболист и дизайнер напряженно наблюдали за ходом игры, а вот их шестилетняя дочка Харпер, явно, не проявляла интерес к этому виду спорта. Девочка крутилась, смотрела по сторонам, зевала и, наверняка, завидовала своим сверстникам, которые в это время прыгали на батутах и наряжались в костюмы кроликов.
Харпер с отцом
Харпер с отцом
Вероятно, инициатором такого времяпровождения стал Ромео, ведь именно он из семейки Бекхэм самый ярый фанат этого вида спорта. Более того, парень и сам планирует стать успешным теннисистом. Он тренируется по 4-5 раз в неделю и нацелен только на высокий результат. Харпер же нашла себя в балете. Она занимается им вот уже два года.
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