Харпер заскучала: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми отметили Пасху на матче

Виктория Бекхэм с мужем и детьми

Футболист и дизайнер напряженно наблюдали за ходом игры, а вот их шестилетняя дочка Харпер, явно, не проявляла интерес к этому виду спорта. Девочка крутилась, смотрела по сторонам, зевала и, наверняка, завидовала своим сверстникам, которые в это время прыгали на батутах и наряжались в костюмы кроликов.

Харпер с отцом

Харпер с отцом

Вероятно, инициатором такого времяпровождения стал Ромео, ведь именно он из семейки Бекхэм самый ярый фанат этого вида спорта. Более того, парень и сам планирует стать успешным теннисистом. Он тренируется по 4-5 раз в неделю и нацелен только на высокий результат. Харпер же нашла себя в балете. Она занимается им вот уже два года.