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Дженнифер Гарнер вместе с детьми прилетела к Бену Аффлеку на Гавайи: фото
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Дженнифер Гарнер вместе с детьми прилетела к Бену Аффлеку на Гавайи: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Сейчас Бен Аффлек находится на Гавайях, где полным ходом идут съемки нового проекта от Netflix с его участием. Актер прилетел на острова не один, а в компании свой возлюбленной Линдси Шукус. В перерыве между съемками он и его избранница загорают и катаются на каяках. Однако теперь актер будет меньше времени проводить с эффектной блондинкой, ведь на днях к нему прилетела бывшая жена Дженнифер Гарнер вместе с детьми.
Как сообщили зарубежные источники, Гарнер остановилась в соседнем доме и все время проводит со своей подругой, а детей доверила их отцу. Папарацци сфотографировали Бена вместе с дочерями и сыном на прогулке.
Бен прекрасно провел пятницу. В этот день у него не было съемок, и он смог посвятить время детям. Они сходили в кино, а потом выпили пару молочных коктейлей. Дети были счастливы увидеть отца, они не отпускали его руку.
Бен Аффлек с детьми
Напомним, что Дженнифер Гарнер окончательно рассталась с бывшим мужем Беном Аффлеком в апреле прошлого года. Супругам удалось сохранить приятельские отношения ради троих общих детей. После расставания с женой актер закрутил роман с продюсером Линдсей Шукус.
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