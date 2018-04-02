Дженнифер Гарнер вместе с детьми прилетела к Бену Аффлеку на Гавайи: фото

Сейчас Бен Аффлек находится на Гавайях, где полным ходом идут съемки нового проекта от Netflix с его участием. Актер прилетел на острова не один, а в компании свой возлюбленной Линдси Шукус . В перерыве между съемками он и его избранница загорают и катаются на каяках. Однако теперь актер будет меньше времени проводить с эффектной блондинкой, ведь на днях к нему прилетела бывшая жена Дженнифер Гарнер вместе с детьми.

Как сообщили зарубежные источники, Гарнер остановилась в соседнем доме и все время проводит со своей подругой, а детей доверила их отцу. Папарацци сфотографировали Бена вместе с дочерями и сыном на прогулке.

Бен прекрасно провел пятницу. В этот день у него не было съемок, и он смог посвятить время детям. Они сходили в кино, а потом выпили пару молочных коктейлей. Дети были счастливы увидеть отца, они не отпускали его руку.

Бен Аффлек с детьми

Напомним, что Дженнифер Гарнер окончательно рассталась с бывшим мужем Беном Аффлеком в апреле прошлого года. Супругам удалось сохранить приятельские отношения ради троих общих детей. После расставания с женой актер закрутил роман с продюсером Линдсей Шукус.