Детская классика будущего: что стоит читать детям?

Сегодня, 2 апреля, в Международный день детской книги, стоит задуматься о том, что классическая детская литература оказывается всё дальше от новых реалий. Не всё, что хорошо работало полвека назад, актуально сегодня.

Новым детям нужны новые истории. Те, которые признают, что в мире ребенка есть место страхам, тревоге, одиночеству и непониманию. И те, которые могут объяснить, что же со всем этим делать. Освоиться в мире взрослых и вырасти гармоничными личностями детям помогут книги, собранные в этой подборке.

«Я уже тебя люблю», Джори Джон, Бенджи Дэйвис

Динамичная история взаимоотношений флегматичного Медведя и гиперактивного Гуся рассказывает о том, что любовь не надо заслуживать. При этом у каждого человека есть личные границы, которые нужно уважать. Предвкушая чудный денёк, проведённый дома в тишине, Медведь усаживается в любимое кресло с книжкой и чашкой горячего чая… Но у его соседа Гуся другие планы. Несмотря на отказы Медведя, Гусь настаивает на совместной прогулке. «Ты не выглядишь занятым! Давай-давай», — беспардонно командует Гусь. На самом деле он просто мечтает понравиться Медведю. «Я уже тебя люблю, Гусь!» — говорит Медведь. «А ещё я люблю побыть один!» Ох уж это вечное несовпадение экстравертов и интровертов! Хорошо, что они умеют дружить несмотря на разногласия!

«Кто там под кроватью?», Линда Бейли, Колин Джек

Живая фантазия ребенка отражает не только мечты, но и страхи. Все мы чего-то боялись в детстве — пылесоса, Бабы Яги, темноты и чудовищ, которые ней прячутся. Герой этой книги, мальчик Лео, больше всего на свете боялся подкроватного монстра. Он трясся от таинственных шорохов и никогда не высовывал из-под одеяла ноги. Но однажды Лео нашел в себе смелость посмотреть страху в глаза и приручил чудовище!

«Викинг Таппи и приключение с великаном», Марцин Мортка

Представляете себе викингов как брутальных безжалостных завоевателей? Вас ждет сюрприз: встреча с рыжебородым добряком Таппи. Он живет в волшебном Шепчущем лесу, дружит со зверями и всегда готов прийти на помощь. Даже тем, кто ведет себя не слишком дружелюбно. Таппи просто не умеет сердиться долго! Потому что по-настоящему сильному человеку незачем обижаться или злиться. Он всегда уверен в себе, что бы ни случилось! Истории о рыжебородом герое очень популярны в Польше и наконец добрались до России.

«Почему медведь так смотрит?», Дункан Биди

Малыши часто испытывают смущение при встрече с незнакомыми людьми и не говорят ни слова даже если очень хотят с кем-то подружиться. Прямо как медведь из книжки иллюстратора Дункана Биди. медведь, имел неприятную привычку молча разглядывать других лесных обитателей. Зверей это ужасно раздражало. Они обходили медведя стороной, а он еще больше стеснялся. Так продолжалось до тех пор, пока мудрая лягушка не объяснила медведю, что стесняться — это нормально. Главное при этом не терять улыбки на лице!

«Алиса в стране чудес», Льюис Кэрролл, Изабель Муньоз

Теперь знаменитую историю Кэрролла можно «прочесть» уже в два года! Ключевые сцены культовой истории Льюиса Кэрролла попали в виммельбух испанской художницы Изабель Муньос. Такие подробные книжки-картинки хорошо развивают концентрацию, внимание и память. Каждый разворот включает в себя панорамную иллюстрацию, задание на поиск и сокращенное описание сюжета. А когда придет время читать оригинальную книгу, малыш будет уже знаком с её героями!

«100 сосисок», Зоммер Юваль

Эта книга расскажет о том, какую важную роль в жизни могут сыграть настойчивость и упорство. Вместе со своими друзьями храбрый пёс намерен помочь мяснику и, конечно же, получить вознаграждение — СОСИСКИ! Каждый малыш может отправиться с героями книги «100 сосисок: удивительное расследование» в настоящую погоню за похитителем сосисок!