Подарки новорожденным хотят дарить во всех регионах

Этот проект вступил в силу с 1 января 2018 года. Всем московским мамам перед выпиской из роддома дарят коробку с необходимыми на первое время вещами для малыша: одеждой, подгузниками, средствами гигиены, аксессуарами для кормления. Активисты ОНФ считают, что такие наборы нужно дарить семьям во всей России, сообщает РИА «Новости» . Они предлагают разные варианты: предоставлять «Подарок новорожденному» только малоимущим семьям или же всем родителям вне зависимости от уровня дохода. Кроме того, эксперты считают, что нужно давать выбор: получить вещи или денежную компенсацию их общей стоимости.

Еще одно предложение ОНФ — варьировать состав набора в зависимости от региона, а также класть в коробку лекарственные средства для новорожденных. Для недоношенных детей «Подарок» должен быть продуман отдельно.

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