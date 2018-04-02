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Родители российских звезд: как выглядят и чем занимаются
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Родители российских звезд: как выглядят и чем занимаются 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Екатерина Мучкаева (мама Полины Гагариной)
Мама Полины Гагариной в прошлом танцовщица. Она была солисткой популярного в стране коллектива «Березка». Так что, не удивительно, почему даже в таком зрелом возрасте Екатерине удалось сохранить прекрасную фигуру. Более того, она с детства внимательно следила за питанием дочери и приучала ее к тому, что настоящая леди должна быть худенькой, как тростинка. Маминым советам Полина следует до сих пор.
Надежда Звенигородская (мама Данилы Козловского)
Маму Данилы Козловского Надежду Звенигородскую часто принимают за его старшую сестру или и вовсе за новую девушку. Женщина выглядит настолько молодо, что завидуют не только ровесницы, но и девушки сильно младше. Надежда — актриса, ранее она работала в Москонцерте. Кроме того, поклонники Данилы могли видеть ее в фильмах с его участием — «Экипаже» и «Статус: свободен».
Николай и Марина Булаткины (родители Егора Крида)
Это на сцене Егор Крид — бунтарь и самовлюбленный красавчик, а вот в отношениях с близкими он превращается с милого заботливого парня, для которого семья всегда будет на первом месте.
Егор довольно часто публикует фотографии с родителями в социальных сетях. Его отец Николай Булаткин — бизнесмен, директор ООО «Фирма „Унитрон“, а мама Марина помогает мужу вести бизнес. Еще у Егора есть сестра Полина. Она живет в США и, как и знаменитый брат, занимается творчеством.
Тамара Галушка (мама Веры Брежневой)
Вера Брежнева о своей семье всегда говорит с большой теплотой и уважением. Отец певицы ушел из жизни в 2015 году, поэтому единственной опорой для Веры осталась мама. Тамара Галушка в прошлом медик, поэтому она всегда внимательно следила за здоровьем членов семьи, в том числе и психическим. Так, например, в одном из интервью женщина призналась, что запрещает дочери читать неприятные комментарии о себе в интернете и сама этого не делает.
Ирина Лопырева (мама Виктории Лопыревой)
Глядя на этих эффектных красоток сложно сказать, кто из них мать, а кто дочь, настолько неощутима разница в возрасте. Ирина Лопырева какое-то время работала моделью и журналистом, а затем начала заниматься конкурсами красоты. По ее стопам пошла и дочь. По словам Ирины, ей вовсе не обидно, что Вика в какой-то степени затмила ее. Наоборот, как и любая мать, она гордится успехами знаменитой дочери.
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