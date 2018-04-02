Родители российских звезд: как выглядят и чем занимаются

Мама Полины Гагариной в прошлом танцовщица. Она была солисткой популярного в стране коллектива «Березка». Так что, не удивительно, почему даже в таком зрелом возрасте Екатерине удалось сохранить прекрасную фигуру. Более того, она с детства внимательно следила за питанием дочери и приучала ее к тому, что настоящая леди должна быть худенькой, как тростинка. Маминым советам Полина следует до сих пор.

Маму Данилы Козловского Надежду Звенигородскую часто принимают за его старшую сестру или и вовсе за новую девушку. Женщина выглядит настолько молодо, что завидуют не только ровесницы, но и девушки сильно младше. Надежда — актриса, ранее она работала в Москонцерте. Кроме того, поклонники Данилы могли видеть ее в фильмах с его участием — «Экипаже» и «Статус: свободен».

Это на сцене Егор Крид — бунтарь и самовлюбленный красавчик, а вот в отношениях с близкими он превращается с милого заботливого парня, для которого семья всегда будет на первом месте.

Егор довольно часто публикует фотографии с родителями в социальных сетях. Его отец Николай Булаткин — бизнесмен, директор ООО «Фирма „Унитрон“, а мама Марина помогает мужу вести бизнес. Еще у Егора есть сестра Полина. Она живет в США и, как и знаменитый брат, занимается творчеством.

Вера Брежнева о своей семье всегда говорит с большой теплотой и уважением. Отец певицы ушел из жизни в 2015 году, поэтому единственной опорой для Веры осталась мама. Тамара Галушка в прошлом медик, поэтому она всегда внимательно следила за здоровьем членов семьи, в том числе и психическим. Так, например, в одном из интервью женщина призналась, что запрещает дочери читать неприятные комментарии о себе в интернете и сама этого не делает.

Глядя на этих эффектных красоток сложно сказать, кто из них мать, а кто дочь, настолько неощутима разница в возрасте. Ирина Лопырева какое-то время работала моделью и журналистом, а затем начала заниматься конкурсами красоты. По ее стопам пошла и дочь. По словам Ирины, ей вовсе не обидно, что Вика в какой-то степени затмила ее. Наоборот, как и любая мать, она гордится успехами знаменитой дочери.