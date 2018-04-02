Названы самые популярные детские игрушки

Главный тренд — технологичные игрушки: говорящие, музыкальные, танцующие, радиоуправляемые. На втором месте по популярности всевозможные наборы, например, "готовка" или "ремонт" и кукольные домики, а также любые коллекционные игрушки. Дети обожают собирать фигурки любимых персонажей, соревнуясь друг с другом, сообщает ТАСС

А вот родители стремятся покупать только развивающие игрушки, причем неважно, как именно они работают: главное маркировка. Растет и рынок простых игрушек стоимостью до 500 рублей, ведь зачастую они нравятся детям больше, чем дорогие. Кроме того, современные родители обращают внимание на экологичность материалов и часто отдают предпочтение деревянным игрушкам. И, конечно, в основном подарки заказывают в интернет-магазинах.