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Названы самые популярные детские игрушки
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Названы самые популярные детские игрушки 

Детстрана.ру 3 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Главный тренд — технологичные игрушки: говорящие, музыкальные, танцующие, радиоуправляемые. На втором месте по популярности всевозможные наборы, например, "готовка" или "ремонт" и кукольные домики, а также любые коллекционные игрушки. Дети обожают собирать фигурки любимых персонажей, соревнуясь друг с другом, сообщает ТАСС.
А вот родители стремятся покупать только развивающие игрушки, причем неважно, как именно они работают: главное маркировка. Растет и рынок простых игрушек стоимостью до 500 рублей, ведь зачастую они нравятся детям больше, чем дорогие. Кроме того, современные родители обращают внимание на экологичность материалов и часто отдают предпочтение деревянным игрушкам. И, конечно, в основном подарки заказывают в интернет-магазинах.
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