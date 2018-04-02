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Школьники в масках чернокожих восславили афроамериканца и прослыли расистами
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Школьники в масках чернокожих восславили афроамериканца и прослыли расистами 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В США школу обвинили в расизме за чтения антирасистского стихотворения в масках чернокожих детей. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Инцидент произошел в одной из школ штата Атланта. В рамках месяца истории чернокожих семилетние дети зачитали стихотворение «Мы носим маски» известного афроамериканского поэта Пола Лоренса Данбара. В произведении говорится о притеснении чернокожих. При чтении стихотворения дети держали перед собой маски со схематичным изображением лиц улыбающихся афроамериканцев.
Родители учеников назвали происходящее «оскорбительным» и обвинили учителей в расизме и использовании блэкфейса. «Это оскорбительно и опасно. Наших детей убивают не только огнестрельным оружием, но и психологическим», — объяснил журналистам один из родителей. Другие родители поддержали его и отметили, что удивлены и расстроены, что учителя позволили детям выступить с этим реквизитом.
Представители школы извинились за произошедшее и пообещали провести внутреннее расследование инцидента.
Блэкфейс — театральный грим, с помощью которого в XIX и XX веках американские комики карикатурно изображали представителей негроидной расы. Сегодня подобные изображения считаются грубым проявлением расизма.
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