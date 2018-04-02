Коробка храбрости для маленьких героев

Добрые дела делают наш мир лучше, и нас вместе с ним. Уже больше года в разных российских городах проходит акция, организованная общественным благотворительным движением «Da Dobro» — «Коробка храбрости для маленьких героев». Она направлена на поддержку детей, которые находятся в больницах и реабилитационных центрах и которым ежедневно приходится бороться со своими страхом и болью. В специальные боксы любой желающий может опустить игрушки, книги, фломастеры, и их обязательно получат маленькие пациенты. Это награда за храбрость: малыш самостоятельно выбирает понравившуюся игрушку из «Коробки храбрости». Наполненные контейнеры передают в детские медицинские организации, клиники. Большинство из детишек проходят трудный и долгий путь выздоровления от тяжелых заболеваний. Такой подарок для них — это не только радость, это ещё и моральная поддержка. Задача — вовлечь в акцию как можно больше людей.

Многие компании уже являются участниками этого движения, например, в Москве и Санкт-Петербурге такие пластиковые боксы с метками «Da Dobro» и «Коробка храбрости для маленьких героев» установлены в сервисно-визовых центрах Финляндии, Польши, Болгарии, Греции, Чехии, в том числе в Едином визовом центре на улице Красного Текстильщика, 10–12 в здании Единого центра документов. На контейнере размещена информация, какие игрушки и вещи можно класть. Обязательное условие — всё должно быть новым, безопасным, небьющимся, в индивидуальной упаковке.

Любой петербуржец может принять участие в акции, купив игрушку и подарив ее ребенку, тем самым поддерживая его. Более того, прийти и опустить игрушку или книжку в «Коробку храбрости» можно вместе со своими детьми, поскольку нужно примером показывать, как важно делать добрые дела.