Ещё
Не прошло и двух лет! Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились о дате развода
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не прошло и двух лет! Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились о дате развода 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Как сообщает издание The Sun, 42-летняя Анджелина и 54-летний Питт разведутся уже в течение нескольких недель. Сейчас адвокаты вносят окончательные правки в документы о разводе.
— поделился с изданием источник, близкий к Анджедине Джоли, подчеркнув, что о воссоединении речи в любом случае не идет. Оба супруга согласились, что для детей важно видеть уважение родителей по отношению друг к другу. Джоли и Питт сошлись на взаимной опеке над шестерыми детьми, Брэд сможет видеть детей когда захочет и свободно общаться с Анджелиной по поводу их перемещений.
Супруги расстались в сентябре прошлого года. Тогда Анджелина Джоли просила суд о единоличной опеке над детьми, однако, похоже, с тех пор отказавшийся от секса и алкоголя Брэд Питт сумел переубедить жену.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:East News, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
В Сети обсуждают пол ребенка Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Мы все особенные: Согдиана и Бледанс присоединились к акции в поддержку людей с синдромом Дауна Кристина Орбакайте устроила семейный праздники с детьми Пугачевой и Киркорова в честь шестилетия дочери
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить75
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью2
Лолита показала подросшую дочь5
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес11
Дапкунайте призналась, что использует майонез16
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
00:45
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес
Звёзды
00:46
Дапкунайте призналась, что использует майонез
Звёзды
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение