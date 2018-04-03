Не прошло и двух лет! Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились о дате развода

Как сообщает издание The Sun, 42-летняя Анджелина и 54-летний Питт разведутся уже в течение нескольких недель. Сейчас адвокаты вносят окончательные правки в документы о разводе.

— поделился с изданием источник, близкий к Анджедине Джоли, подчеркнув, что о воссоединении речи в любом случае не идет. Оба супруга согласились, что для детей важно видеть уважение родителей по отношению друг к другу. Джоли и Питт сошлись на взаимной опеке над шестерыми детьми, Брэд сможет видеть детей когда захочет и свободно общаться с Анджелиной по поводу их перемещений.

Супруги расстались в сентябре прошлого года. Тогда Анджелина Джоли просила суд о единоличной опеке над детьми, однако, похоже, с тех пор отказавшийся от секса и алкоголя Брэд Питт сумел переубедить жену.

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Фото:East News, Global Look Press