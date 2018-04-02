Питт и Джоли согласовали детали опеки над детьми

Голливудской звездной паре Брэду Питту Анджелине Джоли удалось достичь перемирия и договориться о деталях опеки над детьми. Сам развод пара планирует официально оформить через несколько недель, сообщает Sun со ссылкой на источник, приближенный к паре.

По его данным, Джоли согласилась, чтобы Питт также принял участие в воспитании детей. В частности, экс-супруг может также в полной мере участвовать в их жизни: общаться, брать в поездки и тому подобное.

«Условия развода согласованы. Сейчас юристы работают над всеми необходимыми документами, развод планируется оформить официально в течение нескольких недель», — сказал источник. Он добавил, что бывшие супруги осознали, что необходимо сохранить уважительное отношение друг к другу для спокойствия детей.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт поддали на развод в 2016 году. В частности, Джоли обвинила бывшего мужа в физическом насилии. Она утверждала, что Питт грубо повел себя с приемным сыном Мэддоксом. После этого Джоли потребовала единоличной опеки над шестью детьми.

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