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Питт и Джоли согласовали детали опеки над детьми
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Питт и Джоли согласовали детали опеки над детьми 

Мир24 2 часа назад
Голливудской звездной паре Брэду Питту и Анджелине Джоли удалось достичь перемирия и договориться о деталях опеки над детьми. Сам развод пара планирует официально оформить через несколько недель, сообщает Sun со ссылкой на источник, приближенный к паре.
По его данным, Джоли согласилась, чтобы Питт также принял участие в воспитании детей. В частности, экс-супруг может также в полной мере участвовать в их жизни: общаться, брать в поездки и тому подобное.
«Условия развода согласованы. Сейчас юристы работают над всеми необходимыми документами, развод планируется оформить официально в течение нескольких недель», — сказал источник. Он добавил, что бывшие супруги осознали, что необходимо сохранить уважительное отношение друг к другу для спокойствия детей.
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт поддали на развод в 2016 году. В частности, Джоли обвинила бывшего мужа в физическом насилии. Она утверждала, что Питт грубо повел себя с приемным сыном Мэддоксом. После этого Джоли потребовала единоличной опеки над шестью детьми.
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