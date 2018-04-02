Как выносить двойню: история из практики

Многоплодие встречается у 0,7—1,5% беременных. Причиной повышенного внимания акушеров-гинекологов к этой проблеме является высокий риск осложнений беременности и родов. О том, как выносить и родить здоровых двойняшек, я расскажу на примере их своей практики.

История из практики

За консультацией обратилась Светлана 32 лет. Вот ее письмо: «Здравствуйте, Ольга! Помогите мне, пожалуйста! Я сейчас беременна на 22 неделе. У меня двойня. Долго не могла забеременеть, лечилась, теперь вынашиваю. Беременность непростая. Первые 4 месяца был токсикоз, изжога, бессонница, сильно болела спина. Почти ничего не ела. Сейчас чувствую себя лучше, но периодически беспокоят боли внизу живота. Врач запугивает: говорит, что обоих не выношу. Подскажите, Ольга, нужно ли ложиться в больницу для обследования и лечения, и как выносить двойную? Спасибо!». Итак, давайте разбираться, какие опасности таит в себе многоплодная беременность, и как ее выносить?

Что такое хориальность?

На исход многоплодной беременности влияет хориальность — соответствие количества плацент числу плодов. Неблагоприятным является так называемый монохориальный (МХ) тип плацентации, при котором имеется одна плацента на двоих (однояйцевая двойня).

Формирование МХ плацентации отмечается в том случае, если на 4-8 день после оплодотворения одна бластоциста (зародыш) делится на две. Однояйцевые близнецы в этом случае будут иметь общую плаценту, но два отдельных амниотических пузыря.

Если деление зародыша произошло сразу после зачатия (на 0-4 сутки) или после ЭКО, то может возникнуть бихориальная (БХ) двойня. При этом близнецы тоже считаются однояйцевыми, ведь они произошли от одной яйцеклетки. Жить малыши будут в разных «домиках» (амниотических мешках) и, самое главное, иметь отдельные плаценты. Наличие двух плацент у близнецов по сравнению с одной является более благоприятным для течения и исхода беременности, поскольку в 3-4 раза реже приводит к гибели плода/плодов.

Одна плацента на двоих: чем опасна?

Как мы уже сказали, при МХ двойне имеется одна на двоих плацента. При этом сосуды, снабжающие кровью эмбрионы, соединяются друг с другом (анастомозируют). Перераспределение крови может происходить неравномерно. В результате один плод отдает кровь (донор), другой — принимает (реципиент). Так развивается синдром фето-фетальной гемотрансфузии (СФФГ).

При СФФГ у плода-реципиента возникает многоводие, водянка и сердечная недостаточность; у донора — маловодие и гипоксия (недостаток кислорода). Помимо развития СФФР, при наличии одной плаценты на двоих достаточно часто отмечается синдром задержки роста (СЗР) плода/плодов. СФФГ и СЗР являются основными причинами поздней внутриутробной гибели плода/плодов во II и III триместрах.

Светлана сделала УЗИ. По результатам исследования у нее обнаружена монохориальная двойня. Вес плодов на 23 неделе составлял: 371 г — реципиента (норма) и 242 г — донора (ниже нормы). У реципиента обнаружено многоводие, у донора — маловодие. По данным допплерометрии у плода-донора выявлены признаки анемии (недостатка гемоглобина) и гипоксии (кислородного голодания).

Светлана очень переживала из-за установленного диагноза СФФГ и дальнейшей тактики. Девушка просила разъяснить, как лечить подобные отклонения, и можно ли спасти малышей?

Лазерная коагуляция сосудов между двумя плодами

В настоящее время основным методом лечения МХ плацентации является фетоскопическая лазерная коагуляция сосудов (анастомозов) между плодами, из-за которых страдают оба малыша. Вмешательство проводится после ультразвукового определения расположения плаценты, находящихся в ней анастомозов, перегородки между плодами и места прикрепления пуповин.

Специальный инструмент (фетоскоп) вводят в полость амниона реципиента под ультразвуковым контролем. Коагуляцию сосудов между плодами выполняют лазером. Оперативное вмешательство заканчивается дренированием околоплодных вод до нормализации их количества. После лазерного лечения СФФГ у половины пациенток на свет появляются оба или один здоровый ребенок.

Я объяснила Светлане, что ей показана операция лазерной коагуляции сосудов, но выбор был только за ней. Конечно, молодой женщине было очень трудно принять решение, ведь речь шла о жизни еще неродившихся малышей. Она ознакомилась с подробной информацией о СФФГ, методах лечения, возможных осложнениях. И согласилась на лазерную операцию.

Светлану госпитализировали в стационар. Вмешательство длилось несколько часов. Оперировали два хирурга в присутствии неонатолога под общим обезболиванием. Девушку выписали домой на третий день после операции. Ни кровотечения, ни боли внизу живота у нее не отмечалось.

Молодая женщина была счастлива! С целью поддержания беременности ей назначили натуральный микронизированный прогестерон (утрожестан) в вагинальной форме. Теперь она была настроена выносить двойню и интересовалась вопросами правильного питания.

Правильное питание при многоплодии

Каждой беременной с многоплодием необходимо полноценно и рационально питаться, потребляя не менее 3500 ккал в сутки. Общая прибавка массы тела за всю беременность должна составлять около 18–20 кг. При этом особенно важна прибавка массы тела в первой половине беременности (не менее 10 кг) для обеспечения физиологического роста плодов. В противном случае неизбежны осложнения — гипотрофия и задержка развития плодов.

Также, составляя свой рацион, необходимо помнить, что во время беременности, тем более многоплодной, у женщины резко возрастает потребность в железе. Поэтому в рационе питания беременной обязательно должны присутствовать продукты, включающие железо и белки животного происхождения: мясо, печень, рыба, молочные и кисломолочные продукты, гречневая каша, сырые овощи (морковь, яблоки, капуста) и фрукты.

Однако не всегда компенсировать дефицит железа у беременной возможно лишь при помощи специальной диеты. Ведь из пищи усваивается не более 6% железа. Поэтому, помимо полноценного питания, будущим мамам, вынашивающим двойню или тройню, в целях профилактики анемии следует применять железосодержащие препараты. Они высокоэффективны, безопасны, удобны в применении, хорошо переносятся и, самое главное, обеспечивают поступление в организм до 30-40% содержащегося в препарате железа.

Моя пациентка всю беременность полноценно питалась. К 29 неделе прибавка в весе составила 18 кг! Отмечу, что для многоплодной беременности это нормальный прирост. Однако уровень гемоглобин был низкий (90 г/л), несмотря на употребление железосодержащих продуктов. В связи с выявленной анемией я порекомендовала Светлане использовать препарат Ферлатум Фол. На фоне его приема уровень гемоглобина быстро восстановился! Тем временем, пора было подумать о родах…

Роды при двойне