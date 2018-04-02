7 сказочных сюжетов, которые ранят детскую психику

Ольга Юткина, психолог, руководитель Содружества Педагогов Раннего Развития

Помните о том, что все дети ранимы. И те сказочные герои, которые плотно «застряли» в психике человека в детском возрасте, сопровождают его всю жизнь.

Дети не боятся темноты, они боятся того, что живет в темноте. А кто там живет? Конечно, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, всяческие ведьмы, колдуны, привидения и прочие мифические герои, с которыми мы знакомы из сказок и рассказов нашего детства. Какие же сказочные сюжеты не рекомендованы детям?

Страшные сказки из вашего личного детства

Вспомните себя в детстве. Чего вы боялись больше всего? Оградите ваших детей от тех сказок и героев, которые пугали лично вас в их возрасте.

Нечто из ниоткуда

Не следует включать детям до 4 лет сказки, в которых непонятные существа появляются буквально из воздуха. Но самое главное, ребенок будет недоумевать, как это нечто непонятное победить.

Например, «Кентервильское привидение», «Ничуть не страшно».

Очень печальный финал

Мало кто будет спорить, что сказки Ханса Кристиана Андерсена великолепны. Недаром их начинают перечитывать многие взрослые. Но не все они подходят для ранимой детской психики.

Подумайте, стоит ли читать «Русалочку» в оригинальной версии эмоциональному ребенку? И все мы знаем, чем заканчивается святочный рассказ «Девочка со спичками» — приберегите его на то время, когда ребенок подрастет.

Лучше обратите внимание на более позитивные андерсеновские произведения, например, «Новое платье короля», «Дюймовочка».

Жертвенность

Конечно же, ребенок должен усвоить, что для получения чего-то нужно хорошенько постараться. Но показывать или читать ему сказки, в которых даже во имя добра и любви приходится жертвовать собой, не стоит.

Например, это касается некоторых сказок Оскара Уайльда : «Счастливый принц» (вариант «Принц и ласточка»), «Соловей и роза», «Великан-эгоист».

Людоедство

Страх смерти проявляется у человека в дошкольном возрасте, а именно в 5-7 лет. Ребенку сложно адекватно воспринимать любую информацию, связанную с грубостью, насилием, смертью. Стоит дозировать сказки, в которых совершается акт каннибализма.

Такие сказки, как «Великан-людоед», могут тяжело отразиться на психике ребенка, особенно если в семье малыш не чувствует себя защищенным.

Философские сказки

Дети до 6 лет не имеют возможности анализировать и рефлексировать. А есть немало сказок, которые требуют включения именно этих «взрослых» анализаторов сознания. И вряд ли детям будут интересны (а главное — полезны) сказки, в которых много символов и скрытых смыслов, которые и взрослым-то не всегда понятны и приятны!

Сюда, например, можно отнести такие произведения: «Сказка сказок», «Северная сказка», «Паучок Ананси и волшебная палочка», «Бескрылый гусенок», «Фру-89. Слева направо».

Жестокая правда жизни

Конечно, с реалиями нашей жизни ребенка рано или поздно знакомить придется. Но это не значит, что настоящая жизнь переполнена превратностями судьбы.

С точки зрения психологии как науки, дети до 12 лет вообще не должны сталкиваться со «взрослыми» проблемами лицом к лицу. Вся реальность должна быть «отфильтрована» родителями до уровня понимания ребенка. Всему свое время, и часто мозг малыша не подготовлен физиологически к этим реалиям и правдам.

Если ваш ребенок очень впечатлителен, то после прочтения «Крошечки-Хаврошечки» с ее диалогами («Коровушка-матушка! Тебя хотят резать!» — «А ты, красная девица, не ешь моего мяса; косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай…»), он может просто отказаться от говядины.