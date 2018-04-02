Анна Михалкова рассказала, почему тратит на дочь больше, чем на сыновей

@anikiti4naАнна Михалкова рассказала, почему тратит на дочь больше, чем на сыновейАнна Михалкова (43) не только талантливая актриса, но и мама троих детей: у нее двое сыновей и дочь. Недавно Михалкова поделилась со своими поклонниками умозаключением: воспитание девочки обходится в разы дороже. А все из-за стремления к прекрасному, ведь в 4 года каждая малышка хочет быть такой же красивой, как ее мама. Например, без маникюра уже не обойтись! Лида просит накрасить ей ногти в салоне первой, мама обычно ждет за ней в очереди: С появлением Лиды статья расходов по уходу за собой резко увеличилась))) вывод: мальчиков растить экономнее))) UPD люблю людей с чувством юмора, советы по воспитанию детей не требуются, мальчиков и маленькую активную девочку люблю одинаково))

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) 31 Мар 2018 в 10:48 PDT Михалкова также рассказывала, что Лида обладает непростым характером и, несмотря на возраст, любит побыть в одиночестве: Лида не очень общительна, она не испытывает потребность в социализации, что для меня, конечно, удивительно, так как я обожаю людей и такой была с детства. Она с трудом смирилась с тем что у неё есть два брата. Хотя иногда она продолжает настаивать на том, что у Андрея и Сергея другие родители и она единственный ребёнок в семье… Другие мамы, подписчики Анны Михалковой, заверили ее, что им хорошо знакомы подобные расходы: «То ли еще будет! Нам 12, так я уже в курсе новинок всей Бьюти индустрии! Так интересно!», «А что только маме быть красивой? У красивой мамы, красивая доча!», «Полностью с вами согласна! Такие же расходы!». А тем временем Сестры Михалковы показали редкие архивные фото молодых родителей.

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) 21 Янв 2018 в 2:01 PST Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) 3 Дек 2017 в 1:40 PST