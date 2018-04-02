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Поправками в СК одиноким женщинам облегчат материнство
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Поправками в СК одиноким женщинам облегчат материнство 

Legal.Report 2 часа назад
Правительство РФ поддержало с рядом существенных оговорок законопроект о расширении круга лиц, которые могут быть зарегистрированы как родители ребенка при применении вспомогательных репродуктивных технологий. Этот документ подготовлен для внесения в Госдуму группой членов Совета Федерации.
Поправки предлагается внести в Семейный кодекс РФ и закон «Об актах гражданского состояния». Сейчас в ст. 51 СК устанавливается лишь положение о записи родителями при применении метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона только лиц, состоящих в браке. Законопроектом предусматривается распространение этих норм на лиц, не состоящих в браке, и на одинокую женщину.
Однако в заключении правительства РФ отмечается, что принятие этого законопроекта может привести к возникновению неопределенности в правоприменительной практике, поскольку СК предусмотрены различные процедуры установления отцовства ребенка в зависимости от того, состоят ли в браке мужчина и женщина. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке, то отцом признается супруг матери. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в ЗАГС совместного заявления отцом и матерью ребенка, по заявлению отца ребенка или по решению суда.
В связи с этим документ рекомендовано доработать еще до его рассмотрения Госдумой в первом чтении.
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