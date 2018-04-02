Психиатр рассказала, почему людей с аутизмом стало больше

2 апреля — Всемирный день информирования об аутизме. Аутизм — это психическое расстройство, связанное с нарушением развития. Он проявляется у детей в возрасте до пяти лет. Дети-аутисты живут в собственном мире и избегают привычного для всех общения. Считается, что аутисты по-другому воспринимают информацию из внешнего мира. Среди них много людей с феноменальными математическими способностями. Причины аутизма до конца не изучены. В рамках акции «Зажги синим» в разных городах мира включают синюю подсветку.

Почему детям все чаще ставят диагноз «аутизм», «МИР 24» узнал у врача-психиатра, директора центра персонализированной психиатрии Надежды Соловьевой

— Надежда Валентиновна, здравствуйте. Раньше аутизм считался крайне редким психическим заболеванием. Теперь уже нет. С чем это связано? Аутистов становится больше? Или заболевание изучили лучше? И то, что раньше могли счесть особенностями или странностями ребенка, теперь относят к аутичным симптомам?

Н. С. : И то, и другое. Помимо того, что улучшилась диагностика, наблюдается реальный рост количества детей, рожденных с аутизмом. Каждый 68 ребенок в мире на сегодняшний день имеет какое-либо расстройство аутистического спектра. Это очень большие цифры, и они объясняются только лишь улучшением диагностики.

— Я читал, что аутизм — широкое понятие. У некоторых людей проявляются незначительные аутичные черты. Другим, из-за тяжести болезни, требуется постоянный уход. Действительно ли, что людей, у которых есть аутизм, много, но они живут нормально и мы просто это не замечаем?

Н. С. : Нет, вы, наверное, все-таки замечаете, потому что они отличаются от других людей. Есть понятие высокофункционального аутизма, то есть это люди с синдромами аутистического спектра, которые действительно хорошо приспосабливаются к жизни и в принципе не нуждаются в инвалидности. И есть люди с расстройствами, которые нуждаются в дополнительном уходе, это инвалиды с детства. Это люди, которые никогда не смогут самостоятельно жить, им нужна поддержка. Пример высокофункционального синдрома аутизма — синдром Аспергера.

— Если человек живет обычной жизнью, работает, но он нелюдим, замкнут…

Н. С. : Нет, не совсем. То, что вы описываете, это все-таки особенности личности аутистического спектра. Это не является аутизмом в смысле расстройства аутистического спектра. Вы описываете странного человека, одинокого, нелюдимого — это не аутизм. Все-таки аутизм — это степень выраженности погруженности в собственнный мир, которая настолько высока, что это уже является расстройством -расстройством психического регистра.

— Если не лечить, не корректировать развитие — заболевание может перейти в тяжелую форму?

Н. С. : Нет, это все-таки останется нарушением… То, что раньше называли психопатией или акцентуацией личности, то есть это немного другое. Когда мы говорим о том, что развивается аутизм, развиваются расстройства аутистического спектра, это все-таки более серьезное нарушение психики, и люди нуждаются в особых условиях. Все-таки люди с расстройством аутистического спектра нуждаются в специализированной помощи.

— Причины аутизма науке известны?

Н. С. : Расстройства аутистического спектра многогранны. Но есть часть расстройств, причины которых известны. Есть так называемый «синдром Мартина — Белл». Это патология Х-хромосомы, которая проявляется расстройством аутистического спектра. На сегодняшний день этот синдром достаточно распространен. Настолько распространен, что в Израиле проверяют на него всех рожденных детей.

— Я читал, что риск рождения ребенка с аутизмом значительно возрастает, если — я перечислю — ребенок зачат в позднем возрасте (при этом особенно важен возраст отца), в роду были родственники с синдромами аутизма, ребенок рожден в многодетной семье седьмым, восьмым и далее по счету, мама во время беременности перенесла краснуху, туберозный склероз, страдала от сильной избыточной массы тела. Наконец, риск аутизма значительно выше у однояйцовых близнецов. Как считаете, все перечисленное можно считать факторами риска?

Н. С. : Да, это факторы риска. В то же время факторами риска являются и внешние факторы, такие как экология. На Украине, например, проводилось многолетнее исследование по периодам рождаемости детей с аутизмом. И дети с аутизмом рождались в сельской местности в те сезоны, когда использовались химические вещества на полях. При этом в городах были совершенно другие цифры. Оказывают влияние, конечно, здоровье матери и наследственные факторы. Мутации, которые сейчас появились у матери, — это наиболее грозная и непонятная на сегодняшний день проблема аутизма. Потому что рост этих мутаций налицо.

— Некоторые ученые продвигают идею нейроразнообразия. И с их точки зрения, аутизм это не диагноз, а свидетельство того, что мозг этих людей устроен по-другому. А другие не значит больные. Что вы думаете на этот счет?

Н. С. : Если рассматривать аутизм с гуманистической точки зрения, а не с медицинской, то это так. То есть когда мы обращаемся к человеку с расстройством аутистического спектра, мы ни в коем случае не должны рассматривать его как больного, как человека с инвалидностью. Мы должны рассматривать его как человека с особенностями. С этой точки зрения, да. Когда мы, как врачи, общаемся с таким человеком, мы, конечно, смотрим на него с медицинской точки зрения.

— В каком возрасте и по каким симптомам диагностируется аутизм?

Н. С. : Лучше если это происходит достаточно рано, в идеале — до трех лет. Иногда родители, к сожалению, не обращают внимания на то, что ребенок начинает поздно говорить: уже два с лишним года, а он не разговаривает. Родители вспоминают, что в их семье кто-то из родственников тоже поздно начал говорить, а потом все было нормально. Вообще с пеленок. Когда ребенок не фиксирует взгляд, не смотрит на маму, то есть это уже должно насторожить родителей. Но, к сожалению, часто бывает так, что ребенок развивается нормально и это проявляется только после первых температурных реакций, после первых вакцинаций. И наступает — для аутизма это очень характерно — некий регресс. Мы смотрим на детей с аутизмом с точки зрения клиницистов, но имея в виду генетические особенности развития аутизма, и индивидуально подбираем и лекарственные препараты, и биологически активные добавки, и питание, в зависимости от биохимических процессов, которые нарушены при том или ином варианте аутизма. А вариантов аутизма огромное количество. И просто подходить ко всему с безглютеновой диетой или отказом от молочных продуктов — и тогда у ребенка произойдет скачок в развитии (во многих руководствах это написано), но не так все просто решается. Все индивидуально.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM