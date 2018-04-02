Смерть ребенка на Алма-Атинской: в прокуратуре назвали предварительную версию происшествия

Органы опеки доложили сотрудникам прокуратуры Кировского района Самары результаты проверки родителей, трехлетний сын которых утонул в бане на улице Алма-Атинской.

— Ребенок родился и вырос в благополучной семье. У органов опеки не было никаких нареканий к родителям малыша, — рассказали в надзорном ведомстве.

Трагедия произошла 28 марта. Мальчик находился в бане вместе с отцом. Известно, что ребенок утонул в бассейне. По словам очевидцев, папа пытался оказать сыну первую помощь. Но спасти малыша не удалось.

Сейчас представители следственных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.

В прокуратуре Кировского района назвали предварительную причину трагедии в бане на Алма-Атинской. Здесь в среду, 28 марта, утонул трехлетний мальчик.

— По предваритетельной версии, произошел несчастный случай, — сообщили в прокуратуре.