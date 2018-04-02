Ещё
Смерть ребенка на Алма-Атинской: в прокуратуре назвали предварительную версию происшествия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смерть ребенка на Алма-Атинской: в прокуратуре назвали предварительную версию происшествия 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Органы опеки доложили сотрудникам прокуратуры Кировского района Самары результаты проверки родителей, трехлетний сын которых утонул в бане на улице Алма-Атинской.
— Ребенок родился и вырос в благополучной семье. У органов опеки не было никаких нареканий к родителям малыша, — рассказали в надзорном ведомстве.
Трагедия произошла 28 марта. Мальчик находился в бане вместе с отцом. Известно, что ребенок утонул в бассейне. По словам очевидцев, папа пытался оказать сыну первую помощь. Но спасти малыша не удалось.
Сейчас представители следственных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.
В прокуратуре Кировского района назвали предварительную причину трагедии в бане на Алма-Атинской. Здесь в среду, 28 марта, утонул трехлетний мальчик.
— По предваритетельной версии, произошел несчастный случай, — сообщили в прокуратуре.
63.ru: последние новости
В Самарской области таможенники задержали 32 тысячи «паленных» кроссовок В бане на Алма-Атинской утонул трехлетний мальчик Станет чуть светлее: в Самаре возобновили покраску дома-«кукурузы» на Осипенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела130
Что нельзя позволять мужчине в постели60
Квитко показала странные пятна на огромной груди38
Самые полезные и вредные для здоровья орехи1
Певцов и Дроздова показали приемную дочь26
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение