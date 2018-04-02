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Женщина узнала о беременности за три часа до родов
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Женщина узнала о беременности за три часа до родов 

Ридус 1 час назад
Жительница британского городка Колвик обратилась в больницу с жалобами на боли в животе и была потрясена, узнав от врачей о своей беременности. Три часа спустя 32-летняя Линдси Лоуэри родила дочь Изабеллу.
Самое удивительное, что еще за неделю до родов она активно тренировалась в спортивном центре.
По ее словам, в течение нескольких месяцев, предшествовавших неожиданному для нее событию, она даже значительно похудела благодаря специальной диете.
Кроме того, Лоуэри и ее жених Адам Хьюстон много времени посвятили зарубежным поездкам и даже развлекались на самых больших в мире аттракционах во Флориде, сообщает Daily Mail.
К счастью, все это не отразилось пагубно на ребенке. В мае девочке должно исполниться три года. Ее отец уже написал книгу «Отец за три часа» (Three Hour Dad), в которой рассказал о неожиданном появлении на свет его дочери.
Ранее сообщалось, что молодая австралийка родила ребенка через 15 минут после того, как узнала, что она беременна.
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