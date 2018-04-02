Женщина узнала о беременности за три часа до родов

Жительница британского городка Колвик обратилась в больницу с жалобами на боли в животе и была потрясена, узнав от врачей о своей беременности. Три часа спустя 32-летняя Линдси Лоуэри родила дочь Изабеллу.

Самое удивительное, что еще за неделю до родов она активно тренировалась в спортивном центре.

По ее словам, в течение нескольких месяцев, предшествовавших неожиданному для нее событию, она даже значительно похудела благодаря специальной диете.

Кроме того, Лоуэри и ее жених Адам Хьюстон много времени посвятили зарубежным поездкам и даже развлекались на самых больших в мире аттракционах во Флориде, сообщает Daily Mail.

К счастью, все это не отразилось пагубно на ребенке. В мае девочке должно исполниться три года. Ее отец уже написал книгу «Отец за три часа» (Three Hour Dad), в которой рассказал о неожиданном появлении на свет его дочери.

Ранее сообщалось, что молодая австралийка родила ребенка через 15 минут после того, как узнала, что она беременна.