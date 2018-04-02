Вешняковцы могут сделать пасхальные украшения на мастер-классах

В Вешняках в ближайшие дни состоятся бесплатные мастер-классы различных творческих студий на тему «Пасхальных мотивов».

Всего силами РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.» будет организовано 8 занятий.

Заместитель руководителя этой организации Ирина Береснева пояснила, что данные мастер-классы рассчитаны на вешняковцев любого возраста. Так, дети могут научиться рисовать акварельными красками, а взрослые освоят плетение корзинки из бумажной лозы. Большинство мастер-классов предполагают совместную семейную работу детей и взрослых.

Первым мастер-классом станет «Петушок» от студии «Весёлый лоскутик», в ходе которого малышей научат творить из бумаги. Он начнется сегодня в 17:00. Чуть позже, в 18:00 для школьников и родителей начнётся мастер-класс «Пасхальное украшение» от студии «Клеим, лепим, вырезаем».

Завтра, 3 апреля, 16:00 для школьников и родителей состоится мастер-класс «Курочка» от мастерицы семейного клуба. А в 17:00 пройдёт мастер-класс «Пасхальная радость» в формате открытого занятия студии «Акварелька» для детей 4-7 лет.

4 апреля в 17:00 вас ожидает мастер-класс «Подставка под яйцо» в формате открытого занятия студии «Глиняная сказка», а в 18:00 для школьников и родителей начнётся мастер-класс «Пасхальный зайка» от студии «Сувенир».

5 апреля в 12:00 для взрослых запланирован мастер-класс «Пасхальная корзинка» от студии «Бумажная лоза». Наконец, 6 апреля в 17:00 будет проведён мастер-класс «Подставка под яйцо» (продолжение) от студии «Глиняная сказка».

Все занятия пройдут по адресу: ул. Вешняковская, д. 14 корп. 2. Вход свободный.