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Названы самые популярные игрушки для детей
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Названы самые популярные игрушки для детей 

Аист на крыше 2 часа назад
Специалисты выяснили, какие игрушки приобрели наибольшую популярность среди современных детей. Подробный список приводит ТАСС.
Фото: IKEA
Заглавное фото: Fotolia / olesiabilkei
Основным трендом последних лет оказались механические игрушки, танцующие и поющие куклы, а также всё, чем можно управлять на расстоянии. Другим популярным направлением стали разнообразные наборы, например, дорожные комплекты для мальчиков или кукольные домики для девочек.
Кроме того, дети проявляют большой интерес в «игрушечном соревновании», собирают любимых персонажей и сравнивают коллекции с друзьями.
Родители, в свою очередь, предпочитают развивающие игры, а также всё, что сделано из качественного экологического материала.
Чаще всего игрушки стали заказывать через интернет.
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