Названы самые популярные игрушки для детей

Специалисты выяснили, какие игрушки приобрели наибольшую популярность среди современных детей. Подробный список приводит ТАСС

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Основным трендом последних лет оказались механические игрушки, танцующие и поющие куклы, а также всё, чем можно управлять на расстоянии. Другим популярным направлением стали разнообразные наборы, например, дорожные комплекты для мальчиков или кукольные домики для девочек.

Кроме того, дети проявляют большой интерес в «игрушечном соревновании», собирают любимых персонажей и сравнивают коллекции с друзьями.

Родители, в свою очередь, предпочитают развивающие игры, а также всё, что сделано из качественного экологического материала.

Чаще всего игрушки стали заказывать через интернет.