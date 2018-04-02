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Глава Минсоцполитики предложил заставить украинцев платить алименты своим родителям
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Глава Минсоцполитики предложил заставить украинцев платить алименты своим родителям 

Украина.ру 52 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире «Радио свобода».
«Я считаю, что в случае детей к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», — заявил министр.
Рева напомнил, что сейчас Министерство юстиции воюет со злостными неплательщиками алиментов.
«Я считаю это очень правильно. Посмотрите сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 миллионов гривен было перечислено такими непутевыми родителями», — заявил Рева.
6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года. Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, которые имеют задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть выплачена за 6 месяцев.
Так, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения автомобилем, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и «общественно-полезные работы» для нарушителя.
На Украине уже объявили в розыск семь тысяч должников по алиментам. За границу запретили выезжать 82 397 должникам по алиментам, водить транспорт — 79 843.
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