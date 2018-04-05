Как Украина собирается переложить содержание пенсионеров на их детей

Взрослые украинцы должны платить алименты своим пожилым родителям. С такой инициативой выступил министр социальной политики страны Андрей Рева. Источник RT в министерстве сообщил, что пока это личная позиция главы ведомства, но в случае утверждения инициативы чиновники сумеют внедрить её в жизнь. Эксперты считают, что правительство решило снять с себя обязанность по выплате пенсий и переложить это бремя на плечи граждан. О ноу-хау в социальной политике Киева — в материале RT.

Сын за отца

Взрослые дети должны платить алименты на содержание своих нетрудоспособных пожилых родителей. Такое предложение в эфире программы «Свобода в деталях» выдвинул министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Я считаю, что у детей по отношению к пожилым родителям должна быть жёсткая ответственность, которую нужно ввести законодательно, — они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», — сказал министр.

Идея Ревы удивила даже его подчинённых.

«Насколько мне известно, министерство не разрабатывает подобных законопроектов. Это личная инициатива Ревы, о которой он уже неоднократно заявлял. Но, честно говоря, многие воспринимали это как неудачную шутку», — рассказал источник RT в украинском Министерстве социальной политики.

По его словам, министр склоняется к системе, которая используется при уплате алиментов на детей.

«Речь может идти о том, что дети должны платить родителям четверть своего дохода», — пояснил собеседник RT.

По словам источника RT, заявить о своей инициативе министра заставила нехватка денег в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионный дефицит

Дефицит пенсионного фонда — одна из главных проблем украинского правительства . В 2018 году его расходы составляют 345,8 млрд грн ($13,2 млрд), из которых 139,3 млрд ($5,3 млрд) придётся компенсировать из государственного бюджета. Дефицит появился после того, как с 1 января 2016 года Украина снизила ставку единого социального взноса в два раза — до 22% от размера заработной платы.

«Планировалось, что после такого шага работодатели откажутся от выплат «в конвертах». Для этого даже провели широкомасштабную кампанию. Но бизнес не начал работать легально из-за кризиса», — пояснил источник RT в украинском правительстве.

В октябре прошлого года Украина приняла пенсионную реформу, главное изменение которой — постепенное повышение минимального страхового стажа, необходимого для получения пенсии, с 25 до 35 лет. До утверждения реформы он составлял 15 лет. Парламентарии позволили украинцам «докупать» недостающий стаж, один год которого обойдётся в 17 тыс. грн. ($630).

«Огромное количество людей в 90-е годы работали нелегально, как и сейчас, поскольку этого требует работодатель. Они не смогут скопить 35 лет страхового стажа, поэтому просто останутся без пенсии», — заявил источник RT в партии «Батькивщина».

По подсчётам Министерства социальной политики, в 2028 году у половины украинцев в возрасте около 60 лет не будет необходимого 35-летнего страхового стажа. Как отмечают эксперты, правительство, судя по всему, намерено переложить проблемы по их содержанию на детей.

«Гениальное ноу-хау»

Заявление Ревы вызвало бурю эмоций в украинском обществе. «Министр социальной политики Андрей Рева убеждён, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей. А я убеждён, что эти же дети должны прекратить платить алименты (в виде налогов) на содержание такого правительства, в т. ч. Ревы», — написал на своей странице в Facebook украинский экономист Виктор Скаршевский.

Инициатива Андрея Ревы «выходит за рамки», сказала в беседе с RT киевлянка Елена Максимович.

«За что мы платим налоги? За посещение врачей платим, бесплатное образование в школе такого низкого уровня, что приходится нанимать репетиторов. А теперь мы должны ещё и платить за содержание родителей? Зачем нам такое правительство тогда? Чтобы деньги воровать?» — возмущается Максимович.

«Ни дня без гениального ноу-хау, — написал на своей странице в Facebook основатель Украинского института будущего Юрий Романенко . — Обязать платить пенсии родителям. А зачем тогда государство и зачем ЕСВ (единый социальный взнос. — RT) я сейчас плачу? Тогда давайте так: я содержу родителей и забываю о ЕСВ. Если я и так родителей содержу. Такое впечатление, что в голове у Ревы генератор случайных чисел стоит».

«Попсовые идеи»

Подобные инициативы, как и все другие, возникают из-за отсутствия финансовых ресурсов, заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

«В том же министерстве закидывают, на первый взгляд, совершенно попсовые, странные идеи, которые, по крайней мере для Украины и постсоветского пространства, выглядят диковато. Но вместе с тем, если представители власти увидят как минимум нейтральное отношение со стороны значительной части граждан, они могут их реализовать на практике. Как мы понимаем, данная идея направлена на то, чтобы впоследствии отказаться от выплат пенсий в пользу так называемых «родительских алиментов». Я лично в мировой практике подобной инициативы не припомню. Однако на Украине сейчас и не такие инициативы могут появиться», — отмечает эксперт.

Депутат от партии «Самопомощь» сказал в беседе с RT, что сначала не поверил в реальность заявления Ревы.

«Я слушал его интервью три раза и считаю его неадекватным чиновником. Зачем предлагать такую инициативу и выставлять всю страну на посмешище? Идею реализовать не удастся — больше половины страны получает заработную плату «в конвертах» и будет платить своим родителям копейки. Такая система, по-моему, работает в одной из бедных африканских стран. Судя по всему, скоро мы её догоним», — возмущается собеседник RT.

Он добавляет, что при утверждении реформы неудобно станет главе Радикальной партии Олегу Ляшко . В октябре прошлого года он хвастался, что его родственники получили «солидную прибавку» к пенсии.

«Пенсия моей тёти Гали, которая всю жизнь проработала бухгалтером в селе на Луганщине, увеличена на 1854 грн. ($68)! Пенсия её мужа, моего дяди Васи, который тоже всю жизнь проработал колхозным шофёром, повышена на 1 тыс. грн. ($37). Горжусь своей командой, которая сделала большое дело для 10,5 млн наших пенсионеров! Так и должны действовать настоящие государственные деятели — заботиться о благосостоянии украинцев, а не паразитировать на их бедах, чтобы дорваться до власти», — заявил Ляшко.

Источник RT в партии «Батькивщина» подчеркнул, что украинский парламент никогда не примет такую инициативу. В крайнем случае, говорит он, партия оспорит это решение в суде.

«Но надеюсь, что до этого не дойдёт», — сказал он.

В Министерстве социальной политики сообщили RT, что смогут внедрить инициативу Ревы в жизнь в случае её утверждения.