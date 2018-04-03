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Украинцев обяжут платить алименты пожилым родителям
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Украинцев обяжут платить алименты пожилым родителям 

Российская Газета 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Взрослые дети обязаны платить алименты на содержание нетрудоспособных родителей. Такое мнение высказал министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире украинской редакции радио «Свобода».
"Я считаю, что в случае детей к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", — заявил украинский министр.
Проблема содержания нетрудоспособных пожилых украинцев, по словам Ревы, будет решаться совместно с министерством юстиции после того как на Украине будет решена проблема с выплатой мужчинами обычных алиментов.
"Посмотрите, сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 миллионов гривен (около 20 миллионов долларов — прим. «РГ») было перечислено такими непутевыми родителями", — подчеркнул Андрей Рева.
Напомним, 6 февраля этого года на Укриане вступил в силу закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов. В частности, были введены новые формы ответственности для злостных неплательщиков: не только запрет на выезд за пределы страны, но и блокирование водительских прав и иных разрешительных документов, например, охотничьего билета.
Введение закона в действие вызвало неожиданный скандал в украинском шоу-бизнесе: под тяжестью начисленных алиментов из Украины в Чехию переехал популярный в националистических кругах актер и певец Антон Мухарский. По его словам, необходимость платить алименты за трех детей угнетает его. Однако в своих финансовых и семейных проблемах артист продолжает упрямо винить «агентов Кремля».
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