Украинцев обяжут платить алименты пожилым родителям

Взрослые дети обязаны платить алименты на содержание нетрудоспособных родителей. Такое мнение высказал министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире украинской редакции радио «Свобода»

"Я считаю, что в случае детей к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", — заявил украинский министр.

Проблема содержания нетрудоспособных пожилых украинцев, по словам Ревы, будет решаться совместно с министерством юстиции после того как на Украине будет решена проблема с выплатой мужчинами обычных алиментов.

"Посмотрите, сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 миллионов гривен (около 20 миллионов долларов — прим. «РГ») было перечислено такими непутевыми родителями", — подчеркнул Андрей Рева.

Напомним, 6 февраля этого года на Укриане вступил в силу закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов. В частности, были введены новые формы ответственности для злостных неплательщиков: не только запрет на выезд за пределы страны, но и блокирование водительских прав и иных разрешительных документов, например, охотничьего билета.