Когда детям стыдно за родителей

СодержаниеНазад в детствоКогда молчание — «золото»Сколько лет твоей маме?

Многим родителям знакома ситуация, когда дети «вдруг» категорически отказываются от того, чтобы их провожали их в школу, не хотят приглашать друзей, если взрослые дома и вообще стараются избежать ситуаций, когда нужно вместе появиться на людях.

Почему так происходит и что чувствуют подростки, когда родители ставят их в неловкое положение, разбираемся на MedAboutMe.

Назад в детство

Психологи отмечают, что большинство родителей относятся к детству ребенка как к своему собственному, забывая при этом, что речь идет о личной жизни другого человека. Да, это ваши дети, но подарив им жизнь, вы не получаете автоматически право распоряжаться сведениями об этой жизни по своему усмотрению. Желание взрослых показать, какие милые «топтыжки» и «неваляшки» были их детки вызвано, вероятно, чувством гордости или умиления. Однако подросшим детям совсем не интересно, а часто и неловко, присутствовать при демонстрации всем знакомым (и особенно незнакомым!) видео или фоторепортажа, где они восседают на горшках, предстают «в развернутом виде» во всей младенческой красе или изображены в нелепом маскарадном костюме.

Семейные истории о рождении, первых шагах и влюбленностях в детсадовском возрасте могут бесконечно умилять родственников, но кто сказал, что новые друзья сына или дочери, увидев его фото «в манной каше с головы до ног», не используют это как повод для насмешек. Все эти подробности — личная и закрытая информация, которую родителям повезло хранить, но не афишировать.

Для подростка в период взросления все важно с приставкой «супер». У него обостряется чувство справедливости, появляется «тема стыда», потому что возникают первые симпатии по отношению к противоположному полу, многие личные аспекты меняются.

Комментарий эксперта Ирина Млодик , кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, автор книг по практической психологии

Стыд — естественная эмоция и дети часто испытывают стыд не только за свои поступки, но и за поведение родителей. На мой взгляд, основная функция стыда — скрывать сокровенное, личное. У каждого из нас есть что-то такое, интимное, что мы не хотели бы показывать. Это не обязательно относится к телу. Это очень часто затрагивает чувства.

У подростков в период взросления эта эмоция проявляется в таких ситуациях, что взрослым и в голову не придет, из-за чего стыдится ребенок. Дети могут стесняться своих детских фото, рассказов о том, что «доча ложку до двух лет держала вверх ногами». Именно поэтому, когда мама или бабушка с умилением рассказывают девушке о том, что «Васенька гусей боялся и плакал, когда их видел», повзрослевший Васенька будет чувствовать себя крайне неловко. Вскрытая любящей мамочкой «детская боязливость и слезливость» может в итоге разрушить отношения ребенка с друзьями и «замкнуть» его в отношениях с взрослыми. Юношеский максимализм не приемлет внедрения в интимную сферу детства, тем более ее демонстрации посторонним.

Отдельно стоит отметить, что родители непроизвольно «затягивают» период детства именно такими вторжениями в воспоминания. Почему так происходит? Психологи объясняют это так: дети взрослеют, а родители понимают, что они стареют и подсознательно пытаются этот период отдалить, продолжая вести себя, как родители маленьких детей.

Личный опытНастя, 14 лет Моя мама очень добрая и веселая. Она любит, чтобы и всем вокруг было не скучно, но иногда она, что называется «заигрывается». Например, показывает всем видео, где я совсем маленькая, в смешном костюме или плачу. Мне очень неприятно, когда мама меня так выставляет. Я бы назвала это «на посмешище». Да еще приговаривает: «Ой, смотрите, сейчас она запутается в юбке и упадет! Ой, какая она пышечка!» Ей-то весело, а я в это время готова сквозь землю провалиться.

Родители не задумываются, что это может причинить боль ребенку, что ему может быть попросту стыдно перед сверстниками, он опасается насмешек и вообще против того, чтобы всему свету сообщали подробности его детства. Детям кажется, что все видят их недостатки и очень по этому поводу расстраиваются. Маме, наоборот, кажется, что дитя все еще маленькое и никаких прав не имеет. Чадо, меж тем, уже подросло и о своих правах знает. Знает, сердится и стыдится таких откровений родителей. Чтобы избежать подобных ситуаций, попробуйте представить себя на месте подростка и подумайте, прежде чем рассказывать в присутствии его друзей, что сын ел песок в детстве.

Когда молчание — «золото»

На улице или в других общественных местах можно довольно часто услышать как мамы-папы громко воспитывают своих малышей, не обращая ни малейшего внимания на окружающих. Это явление само по себе недопустимо, но особенно задевают подобные нравоучения подростков. Многие родители не видят ничего плохого в том, чтобы сделать замечание сыну или дочери в людном месте по поводу их внешнего вида, прически, речи или пятен на одежде.

Психологи давно уже настоятельно советуют перенести воспитательные моменты домой или в менее людное место, чем улица или магазин даже для малышей, не говоря уже о подростках. Посторонние глаза и уши — не лучшие свидетели процесса превращения вашего ребенка в добропорядочного гражданина.

Безусловно, воспитывать детей нужно и должно, но проявлять неуважение к его личности, публично высмеивая нечищеную обувь или грязные джинсы, не стоит. Когда захотите в очередной раз сделать публичное наставление сыну вроде «Ты в этой замусоленной кепке и спать будешь?», подумайте, а вдруг ваше дитя просто голову не успело вымыть и поэтому стесняется своей прически. Излишнее привлечение внимания к его персоне в этот момент только ухудшит ситуацию и вызовет ответную реакцию, которая вам может не понравится.

Научитесь уважать чувства детей. Разговаривая с ними спокойно, без посторонних, вы демонстрируете, что вам не все равно, какие эмоции они испытывают, что вы относитесь к ним как ко взрослым. Когда пройдет этот период подросткового возраста и ваша дочь или сын еще подрастут, то они изменятся, и сами уже будут и вести себя, и одеваться так, чтобы ни им, ни вам не было стыдно. Это ведь не на всю жизнь! Подростковый период быстро проходит. От родителей требуется в этот «чувствительный» период реагировать на все с уважением и пониманием. Ребенок самоутверждается среди ровесников и прилюдное отчитывание «как маленького» вызывает у него неловкость и отторжение. Велик риск, что подросток замкнется и перестанет обращаться к вам за советом или помощью.

Не стоит явно проявлять недовольство публично.

Во-первых, вы распишитесь в собственной несостоятельности как воспитателя, особенно это заметно когда звучат слова «Я сто раз тебе уже повторяла …».

Во-вторых, делая замечания дома, например, вы подчеркиваете, что общаетесь с ребенком как со взрослым человеком.

Вы ведь не будете при всех отчитывать взрослого приятеля за то, что у него на туфлях следы вчерашнего дождя? Не заставляйте своих детей краснеть от стыда из-за ваших слов.

Сколько лет твоей маме?

У каждого ребенка свои претензии к родителям. Кому-то не нравится излишнее внимание, кто-то стесняется возраста или профессии, но самое «страшное» для детей — насмешки сверстников.

Как вы думаете, что испытывает сын, когда видит маму в юбке, напоминающей набедренную повязку и в гриме «барби»? Папу, пытающегося пообщаться с друзьями сына на молодежном сленге, попросту не поймут из-за того, что выражаться он будет на языке его молодости, тогда как сверстники сына используют совсем другой «сигнальный набор».

Попытки некоторых родителей выглядеть как друзья и подружки детей, вызывают, по меньшей мере, недоумение у взрослых, а у собственных детей вызывают желание сделать вид, что вы не знакомы.

Яркий пример того, как не стоит «продлевать молодость» — мама знаменитого Сильвестра Сталлоне . Когда женщина, возраст которой уже далеко за 90, явилась на премьеру «Неудержимых-2» в мини-юбке и с откровенным декольте, Сильвестр даже не подошел к ней, предпочитая позировать перед фотокамерами с семьей.

Вероятно, многие родители хотят наладить отношения с детьми-подростками и быть к ним поближе, наряжаясь в подростковую одежду и пытаясь изучить молодежный сленг, но это вызывает лишь насмешки, а собственные дети краснеют из-за неумелых попыток взрослых стать «своими» в молодежной среде. Путаница в статусах только усугубляет положение.

Гораздо легче будет завоевать доверие детей, если родители действительно хорошо изучили, что именно волнует детей, чего они в данный период стесняются, и чем бы им хотелось поделиться с родителями без стыда.

Пройдите тестНасколько общителен ребенокС помощью этого теста попробуйте определить уровень коммуникабельности вашего ребенка.