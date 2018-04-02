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Правозащитница: Младенца под Саратовом задушили
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Правозащитница: Младенца под Саратовом задушили 

Новости Саратова 45 минут назад
Фото: Новости Саратова
Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя считает виновницу жуткого преступления зверем.
Напомним, 1 апреля в Энгельсе в одном из мусорных баков в микрорайоне имени Урицкого было найден тело новорожденной девочки. Сначала следоваиели предположили, что ребенка задушили. Потом возникла версия с переохлаждением.
— По поводу задушенного младенца. Страшнее не бывает. Знала сразу. Идут следственные действия. Пока ничего не известно. В РОДДОМЕ РЕБЕНКА МОЖНО ОСТАВИТЬ АНОНИМНО. РОДИТЬ И ОСТАВИТЬ. Я не верю, что ребенка, которому хочешь сохранить жизнь, ты сначала задушишь. Чтобы малыша отнести в беби-бокс, его нужно жалеть. Сколько работаю с сиротами, малышей и в подъездах подкидывали, и к церкви, и к больнице. Это же тварь — зверь. Причем, и у зверей есть материнский инстинкт, — написала на своей странице в Facebook правозащитница.
В настоящий момент расследованием преступления занимается региональное СУ СКР. В качестве главной подозреваемой рассматривается мать погибшей девочки. Она пока не найдена.
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