Правозащитница: Младенца под Саратовом задушили

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя считает виновницу жуткого преступления зверем.

Напомним, 1 апреля в Энгельсе в одном из мусорных баков в микрорайоне имени Урицкого было найден тело новорожденной девочки. Сначала следоваиели предположили, что ребенка задушили. Потом возникла версия с переохлаждением.

— По поводу задушенного младенца. Страшнее не бывает. Знала сразу. Идут следственные действия. Пока ничего не известно. В РОДДОМЕ РЕБЕНКА МОЖНО ОСТАВИТЬ АНОНИМНО. РОДИТЬ И ОСТАВИТЬ. Я не верю, что ребенка, которому хочешь сохранить жизнь, ты сначала задушишь. Чтобы малыша отнести в беби-бокс, его нужно жалеть. Сколько работаю с сиротами, малышей и в подъездах подкидывали, и к церкви, и к больнице. Это же тварь — зверь. Причем, и у зверей есть материнский инстинкт, — написала на своей странице в Facebook правозащитница.