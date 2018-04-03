«Моя прекрасная выписка из роддома»: монологи мам

Дню выписки мы радуемся не меньше, чем дню появления малыша на свет. Ещё бы: всё самое страшное уже позади, семья наконец в сборе и готова познакомиться с «новеньким». Три мамы рассказали нам, чем их смогли приятно удивить близкие в день выписки.

Алёна, мама 3 дочек

В роддоме я провела пять замечательных дней. Отдыхала, набиралась сил, наслаждалась новорождённой дочкой, скучала по мужу и двум своим старшим девочкам. Время пролетело незаметно.

В день выписки время шло очень медленно. Настроение у меня было отличное. Мне уже не терпелось увидеть своих близких и познакомить их с новым членом семьи. Когда я с дочкой наконец-то вышла в комнату для выписки, то увидела, как в один миг волнение на лице моих родственников сменилось огромной радостью! Дочки сразу побежали целовать меня и знакомиться со своей сестричкой. Это было что-то неописуемое!

Но больше всего мне запомнились восторг и счастливые глаза моего любимого мужа! Он ни на секунду не отходил от меня, обнимал и благодарил за подаренное счастье.

Да, у нас не было на выписке шариков, украшенных машин, фотосессии и прочей мишуры. Муж не жадина, просто он знает, что для меня главное люди, а не вещи. В тот день я была невероятно счастлива. Тёплая встреча и эмоции родственников были самым большим подарком, который я никогда не забуду.

Олеся, мама Алины (2 г.)

Наверное, два года — это много, но помню, как будто все было вчера. Моя выписка не отличалась от других, но все же о ней остались тёплые воспоминания. Причиной тому стало множество людей, кому это было небезразлично.

Перед самой выпиской мне привезли в роддом два пакета вещей и косметики, включая утюжки для волос, плойку, лак: уж больно хотелось выглядеть шикарно. Роды все же выматывают так, что никакая пудра не могла скрыть первые бессонные ночи. Ведь ты не можешь уснуть, ты просто лежишь и смотришь часами, как сопит твой комочек счастья.

На мою выписку к роддому пришли не только родители, но и друзья со своими родителями. Всего к роддому приехали 12 человек, и 2 человека ждали возле дома, так как просто не поместились в машины, а кортежем ехать не очень-то хотелось. В роддоме на меня и так косо смотрели, когда я брала пропуск на две машины.

Запомнился красивый букет от друга, но не обошлось без сюрпризов. В течение нескольких дней дома летала мелкая мошкара, пока не выяснилось, что все эти «гости» с того самого букета желтых хризантем. Впрочем, этот факт не испортил настроения, а только рассмешил. Подарили и много других вещей, очень нужных: торт из памперсов, весы для ребёнка. Дома всё было чисто и убрано, украшено шариками. Был накрыт стол, посидели в узком кругу, многие не смогли остаться из-за работы. Была очень тёплая, приятная атмосфера. Ещё два дня мы с мужем разгребали подарки и радовались как дети.

Анастасия, мама Арсения (1,5 г.)

Ещё до выписки, на третий день после родов, меня ждал сюрприз от мужа. Он позвонил, сказал, что едет из офиса по работе в город, спросил о самочувствии и между делом поинтересовался, на каком я этаже и куда выходят окна. Я даже не подозревала что он приедет, потому что утром перед работой уже заезжал ко мне. Прошло минут 15 — и снова звонок. «Выгляни в окно».

Я на руках с малышом выглядываю в окно — и что же я вижу! Стоит мой муж с гитарой и его друзья в подгузниках, в чепчиках, с сосками и слюнявчиками, с плакатом «Любимая, спасибо за сына!». Муж исполнил песню «Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и будущую дочь». Я плакала навзрыд… А больше половины девочек высунулись из окон и снимали всё это на видео. Вот такая романтичная история.

В день выписки встречали близкие. Мама, бабуля с дедулей, друг семьи, ну и, естественно, муж. С большим букетом роз. Заказывали фотосъёмку. По приезде домой была приятно удивлена: комната, а точнее, детский уголок был украшен шарами, и на стене висел тот самый плакат «Любимая, спасибо за сына!». Стол накрывать не стали, родители посидели немного и уехали, дали молодой мамочке отдохнуть.