СМИ: Профессиональный стандарт для нянь может появиться в России в 2018 году 

Уже в 2018 году в России может вступить в силу профессиональный стандарт для работников по уходу за детьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.
«Проект профстандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» поступил в Минтруд России и в настоящее время находится на межведомственном согласовании», — указали изданию.
Как отметил один из разработчиков норматива, руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко, для соответствия профстандарту няням будет необходимо пройти образовательные курсы длительностью 144 часа.
По данным издания, стандарт будет носить рекомендательный характер, но как сказано в пояснительной записке к проекту, документ должен применяться «при организации обучения и аттестации» сотрудников, «разработке должностных инструкций… установлении систем оплаты труда».
Согласно установленным нормам, няня должна будет уметь, в частности, оказывать первую помощь и владеть основами педагогики и психологии.
Ранее сообщалось, что в России могут появиться профессиональные няни по присмотру и уходу за детьми-инвалидами.