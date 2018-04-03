СМИ: Профессиональный стандарт для нянь может появиться в России в 2018 году

Уже в 2018 году в России может вступить в силу профессиональный стандарт для работников по уходу за детьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

«Проект профстандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» поступил в Минтруд России и в настоящее время находится на межведомственном согласовании», — указали изданию.

Как отметил один из разработчиков норматива, руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко , для соответствия профстандарту няням будет необходимо пройти образовательные курсы длительностью 144 часа.

По данным издания, стандарт будет носить рекомендательный характер, но как сказано в пояснительной записке к проекту, документ должен применяться «при организации обучения и аттестации» сотрудников, «разработке должностных инструкций… установлении систем оплаты труда».

Согласно установленным нормам, няня должна будет уметь, в частности, оказывать первую помощь и владеть основами педагогики и психологии.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться профессиональные няни по присмотру и уходу за детьми-инвалидами.