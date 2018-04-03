В России вводят профстандарт для нянь

В 2018 году в России должен вступить в силу профстандарт для нянь. Проект профстандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» поступил в Минтруд и сейчас находится на межведомственном согласовании, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Чтобы соответствовать требованиям, частным сотрудникам и помощникам воспитателей в детсадах нужно будет пройти подготовку. Их научат оказывать детям первую помощь, следить как за физическим, так и за психическим состоянием подопечных. Курс будет длиться 144 часа. Уже стартовал пилотный проект в трех регионах.

В Минтруде отмечают, что, профессиональный стандарт для нянь будет носить рекомендательный характер. Однако, как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ должен применяться «при организации обучения и аттестации» сотрудников, «разработке должностных инструкций… установлении систем оплаты труда».