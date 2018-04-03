Антациды и антибиотики — причина аллергии у детей

Американские иммунологи из Военно-медицинского университета в Бетесде (штат Мэриленд) заявили, что у младенцев, которые до полугода получали антациды или антибиотики, значительно чаще развиваются астма или аллергия.

К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные более чем 702 тысяч детей, родившихся в период с 2001 по 2013 год. Прием антацидов в первые полгода жизни ребенка удваивал риск развития пищевой аллергии, а также на 50% увеличивал вероятность формирования аллергии на лекарства и гиперчувствительной иммунной реакции (анафилактического шока) на введение токсинов, например, при укусе пчелы.

Употребление антибиотиков в том же возрасте приводило к увеличению риска развития астмы, повышению вероятности на 50% развития аллергического ринита (аллергии на пыль, перхоть и пыльцу), и кроме того, возрастали риски заболевания аллергическим конъюнктивитом (реакция на глаза) и развития анафилактического шока.

По мнению ученых, антациды и антибиотики негативно влияют на микрофлору детского желудочно-кишечного тракта. Микробное сообщество имеет решающее значения для эффективного функционирования иммунной системы. Изменения микробиома повышают риск развития аллергических реакций. Кроме того, антациды нарушают процессы переваривания белка в желудке, а это увеличивает вероятность возникновения пищевой аллергии.

Исследователи также указывают, что желудочно-пищеводный рефлюкс (заброс пищи обратно из желудка в пищевод) — нормальное явление для младенцев. Оно не должно вызывать беспокойства у родителей и не требует лечения таблетками. При этом в ходе исследования оказалось, что антациды в первые полгода жизни получают 8% детей.

По словам ученых, все дело в анатомии младенца и необходимости съедать большие объемы пищи. Во избежание масштабных проявлений кислотного рефлюкса исследователи рекомендуют кормить детей меньшими порциями, но чаще, вместо того, чтобы давать им антацидные средства.