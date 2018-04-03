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Видео дня: малыши впервые играют на музыкальных инструментах, и это очень смешно
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Видео дня: малыши впервые играют на музыкальных инструментах, и это очень смешно 

Letidor.ru 56 минут назад
Фото: Letidor.ru
Малыши очень любознательны, и это понятно, ведь они каждый день открывают для себя новый мир предметов, ощущений, событий. Мамы и папы стараются не упустить самые важные открытия малыша. Сегодня в нашей видеоподборке вы увидите ролики, в которых крохи впервые почувствовали себя в роли музыкантов. Малыши с большим старанием и энтузиазмом пытаются освоить неизвестные для себя предметы, которые издают привлекающие звуки. Кто-то учится играть на фортепиано, кто-то видит себя барабанщиком и предпочитает играть на специальной установке, кому-то больше по душе духовые инструменты, а есть и те, кто с ранних лет грезит о карьере рок-музыканта и уже осваивает электрогитару. Стоит сказать, что родители некоторых малышей сами являются музыкантами, поэтому практически с младенчества решили прививать детям любовь к музыке.
Возможно, эти крохи не совсем понимают, зачем нужны все эти тарелки и струны, но бить по ним малышам, определенно, нравится.
Смотрите видео — эти мелодии растопят сердце каждого зрителя!
Фото: Shutterstock.com
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