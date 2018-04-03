Укладывать спать ребёнка лучше по графику или по требованию?

Не могу приучить трёхмесячного ребёнка к режиму сна. Он засыпает и просыпается, когда захочет. Боюсь, что в итоге малыш не высыпается. Стоит ли заставлять его?

— Родители очень часто волнуются по поводу того, высыпается ли ребёнок и хватает ли ему короткого сна. Ответ очевиден: если в течение дня малыш активно играет, с аппетитом кушает и улыбается, значит, сна ему достаточно, — говорит заведующая отделением патологии новорождённых Ачинского перинатального центра Елена Сафонова . — У каждого ребёнка свой режим — не пугайтесь, если сон новорождённого будет отличаться от общепринятых норм. Лучше всего на первых месяцах жизни укладывать ребёнка спать «по требованию», когда он подаёт определённые признаки: зевает, трёт глазки, хнычет, вялый, усталый. Позже всё-таки придётся переходить на сон по графику, так как в будущем ребёнок пойдёт в детсад, где есть сон-час и т. д. Нужно установить чёткий ритуал погружения в сон и следовать ему каждый день. Например, вечернее купание и переодевание в пижаму напомнят малышу о том, что после этих процедур нужно спать. Укладывать малыша необходимо в одно и то же время, чтобы он не перепутал день с ночью.

Кстати, согласно установленным нормам, месячный ребёнок должен спать 6-7 часов днём, 8-10 часов ночью; трёхмесячный — 5-6 часов днём, 10-11 — ночью.