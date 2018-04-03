Ещё
Укладывать спать ребёнка лучше по графику или по требованию?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Укладывать спать ребёнка лучше по графику или по требованию? 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Не могу приучить трёхмесячного ребёнка к режиму сна. Он засыпает и просыпается, когда захочет. Боюсь, что в итоге малыш не высыпается. Стоит ли заставлять его?
— Родители очень часто волнуются по поводу того, высыпается ли ребёнок и хватает ли ему короткого сна. Ответ очевиден: если в течение дня малыш активно играет, с аппетитом кушает и улыбается, значит, сна ему достаточно, — говорит заведующая отделением патологии новорождённых Ачинского перинатального центра Елена Сафонова. — У каждого ребёнка свой режим — не пугайтесь, если сон новорождённого будет отличаться от общепринятых норм. Лучше всего на первых месяцах жизни укладывать ребёнка спать «по требованию», когда он подаёт определённые признаки: зевает, трёт глазки, хнычет, вялый, усталый. Позже всё-таки придётся переходить на сон по графику, так как в будущем ребёнок пойдёт в детсад, где есть сон-час и т. д. Нужно установить чёткий ритуал погружения в сон и следовать ему каждый день. Например, вечернее купание и переодевание в пижаму напомнят малышу о том, что после этих процедур нужно спать. Укладывать малыша необходимо в одно и то же время, чтобы он не перепутал день с ночью.
Кстати, согласно установленным нормам, месячный ребёнок должен спать 6-7 часов днём, 8-10 часов ночью; трёхмесячный — 5-6 часов днём, 10-11 — ночью.
АиФ Красноярск: последние новости
Среди погибших в Кемерово есть жительница Красноярского края Зачем на Пасху красить яйца? Почему капуста называется цветной?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью2
53-летняя Апина изменилась до неузнаваемости5
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить86
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес15
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью2
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
00:45
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес
Звёзды
00:46
Дапкунайте призналась, что использует майонез
Звёзды
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение