15 отличных игр, которыми можно занять ребенка дома или в дороге

Уничтожаем монстров

Нарисуйте акварелью на кафеле в ванной монстров, и пусть ребенок уничтожит их водой из пульверизатора.

Строим укрытие

Штаб, дом, пещеру, крепость из столов, одеял, стульев, подушек и прочего. Очень хорошая, любимая большинством детей игра дает много прекрасных эффектов в виде чувства защищенности, общности с другими членами семьи, снижения тревоги.

А бонус для родителей — принимать участие можно (нужно) по минимуму, позволив детям взять лидерскую позицию на себя.

Спокойная вода

unsplash.com Все лежат на полу неподвижно. Если кто-то двинется, ему придется отойти в сторонку. В этой игре мы не то что говорим «не двигаться», а, скорее, приглашаем вовлечься в неподвижное лежание — так будет душевнее.

Разукрашиваем лица невидимыми красками

Нужны кисточки. Все мягкие кисточки, что есть в доме. По очереди невидимыми красками рисуем на лице и руках друг друга рисунки. Задача — расслабиться и получить удовольствие от нежного общения через телесный контакт, если получится — угадать что кто рисует.

Очень успокаивающая и полезная игра хорошо помогает, если ваша природная сдержанность мешает вам или кому-то из членов семьи проявлять нежность в отношении близких. В эту же игру можно играть, используя краски для аквагрима.

Волшебный магазин

Выбирается главный продавец волшебного магазина. В волшебном магазине продаются только нематериальные вещи. В нем нельзя купить игрушку, но можно купить радость, мечту или сто объятий. Или можно приобрести какое-нибудь качество — чувство юмора, усидчивость, внимательность, импульсивность и т.д.

Все остальные приходят в этот магазин по очереди и просят у продавца то, что им хочется купить. Продавец может дать то, что просит «покупатель», может добавить что-то от себя, а может дать совершенно другое, на свое усмотрение.

Игра помогает лучше узнать о том, кто что думает о себе, кому из членов семьи чего не хватает.

Спящие эльфы и феи Поставьте расслабляющую музыку и вооружитесь пыльцой фей. Пусть дети отдыхают в позе Ребенка (колени под себя, расслабленные руки вытянуты вдоль тела к ногам). Каждый из них — фея или эльф. Ходите вокруг и легко касайтесь их спин кончиками пальцев, покрывая их магической пыльцой фей. Она даст им волшебную силу оставаться настолько неподвижным, насколько можно. Кто продержится дольше?

Я вижу красоту

Ходите по классу, по комнате, по улице или в парке. Позвольте детям останавливаться тогда, когда им самим покажется верным, и оглянуться вокруг в поисках красивого: «Поищи красивое перед тобой и тихонько скажи „Я вижу красоту передо мной“. Оглянись назад, найди что-то красивое и тихо скажи: „Я вижу красоту за спиной“». Продолжайте так — направо, налево, наверх и вниз.

Идем по небу

unsplash.com Эту игру-медитацию безопаснее выполнять в парах на улице. Пусть один из детей держит под глазами маленькое зеркало, развернутое наверх к небу, а второй его ведет. Когда идешь с зеркалом у глаз — и правда кажется, словно идешь по облакам: у тебя совершенно иная перспектива и открываются глаза на целый новый мир.

Мяу-гав Кричать детям не запрещайте. Но пусть они перегавкиваются. Или мяукают и мурчат друг с другом. Или хрюкают. Слишком расшумятся — сами гавкните на них. Подействует, гарантируем. Либо пусть один лает, другой мяукает, а вы рычите или мычите.

А лучше начать с лая и закончить тихим мурчанием. Наиболее включенные родители удерживают в этой игре детей до 10-15 минут! Особенно когда вовлекают детей (и других взрослых) в диалог, лая или мяукая то с вопросительными, то с восклицательными интонациями. Получается не у всех и не сразу, но если вы застряли в пятничной пробке, то времени на тренировку вам хватит.

Старая добрая Чепуха

Один водящий говорит на ушко всем какие-то слова. А второй водящий задает им вопросы. И получается вот что:

— Что ты ел на завтрак?

— Крокодила!

— Что у тебя в кармане?

— Червяки!

— Куда ты сейчас едешь?

— В книжку!

Можно по кругу шептать друг другу слова и в обратном порядке задавать друг другу вопросы.

Пальчики-зайчики

Эта игра очень помогает, когда надо быстро переключить детское внимание. Из-за «забора» (спинки кресла, подлокотника, из-за книжки) показываете 2, 4 или 6 пальцев. За забором спрятались зайцы, только уши торчат! Сколько зайцев за забором? Теперь пусть дети показывают зайцев вам и друг другу.

Наверняка кто-то покажет, что за забором два нормальных зайца, а один одноухий. Ой, а что случилось с зайкой? Почему у него только одно ушко? Думаете, поэтому? А может быть?…

Бутерброд

unsplash.com Эта игра также хороша для малышей, чье беспокойство выливается в гиперподвижность, для детей, которые сучат ножками при засыпании, для переутомленных детей, когда они обо все спотыкаются и на все натыкаются. «Бутерброд» помогает малышам прочувствовать свое тело, вернуть себе чувство самого себя. Плюс в этой игре мама или папа уделяют малышу максимум внимания, что тоже возвращает ребенку чувство себя.

Укладываете ребенка на подушку (или на две), голова тоже на подушке и ножки на подушке (или на свернутом в несколько слоев мягком одеяле) — это хлеб на блюдце. Мажете хлеб маслом — разглаживаете ребенка руками очень аккуратно и очень тщательно. Ласково проговариваете каждое свое действие. Потом кладете поверх масла сыр или второй кусок хлеба — еще одну или две подушки (чтоб закрыть всего ребенка), еще раз намазываете маслом — уже посильнее, с давлением «размазываете» подушки по ребенку.

А потом — «ам, ам» — едите бутерброд, сдавливая ребенка в подушках с боков и немного придавливая сверху.

Потом гладите малыша по головке, улыбаетесь и даете ему еще полежать в подушках — пока сам не захочет вылезти.

«Катись колбаской по Малой Спасской!»

Ребенок хочет баловаться, крутиться, вертеться, а вам надо его успокоить, чтобы переключить на какое-то дело.

Будем ребенка катать! Про игровому мату, по одеялу, по кровати. «А ну иди сюда!» — катим лежащего ребенка к себе. Ребенок доволен — прикатили к себе и обняли, сидим успокаиваемся. Сопротивляется, активничает — отодвигаете, катите от себя, подталкивая обеими руками: «Катись колбаской по Малой Спасской!» И так несколько раз, пока состояние ребенка не изменится.

Выйти из игры можно, «растягивая сосиску», то есть выравнивая ребенка, делая потягушки. Можно из колбаски сделать «бутерброд». Можно перейти к «калачику».

Калачик

Эта игра, как и «бутерброд», помогает ребенку прочувствовать свое тело, восстановить потерянный из-за каких-то переживаний контроль над ним. Эта игра также хороша в период адаптации к детскому саду или после слишком насыщенного впечатлениями и активностями дня.

Замешиваете из малыша тесто — как следует замешиваете, это значимая часть игры. Раскатываете тесто, вытягиваете в колбаску и аккуратно сворачиваете в калачик — коленки к животику, головку к коленкам. И ставите в духовку, в тепло — укрываете пледом, одеялом или простынкой. И ждете. Потом аккуратно достаете и очень нежно, оглаживая малыша, мажете калачик маслом. И радуетесь. Какой красивый, румяный, душистый, мягкий, свежий у вас калачик получился! Можно чай пить! И ведете малыша за стол — кормить или поить чаем.

Совместное рисование на одном ватмане

Карандашами, красками, мелками или пальцами — не столь важно. Правила — рисуют все, кто как умеет, фантазию других членов семьи не ограничиваем и не делаем критических замечаний. На фоне включите приятную музыку. Это позволяет членам семьи немного раскрепоститься, расслабиться, проявлять свою творческую часть, спонтанность.

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