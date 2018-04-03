В Уфе срочно ищут доноров для недоношенных близнецов

В столице республики мама двух младенцев просит о помощи. Малышам срочно нужна донорская кровь. За их жизнь сейчас борются врачи.

— Трое малышей родились на 24 неделе. Первый умер на вторые сутки. Еще двое младенцев очень слабые. Они в крайне тяжелом состоянии, — рассказала подруга семьи.

Мама с недоношенными малышами сейчас в роддоме № 4. История появления на свет близнецов очень сложная. Родным тяжело говорить об этом. Пока врачи не дают прогнозы, а родственники надеются на то, что малыши выживут.

Всех, кто хочет помочь младенцам, просят сдать кровь для Вагановой Любови 21.05.1980 года рождения. Доноров ждут в Уфе на улице Батырской, 41/1 в Республиканской станции переливания крови с паспортом.