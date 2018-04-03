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В Уфе срочно ищут доноров для недоношенных близнецов
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В Уфе срочно ищут доноров для недоношенных близнецов 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В столице республики мама двух младенцев просит о помощи. Малышам срочно нужна донорская кровь. За их жизнь сейчас борются врачи.
— Трое малышей родились на 24 неделе. Первый умер на вторые сутки. Еще двое младенцев очень слабые. Они в крайне тяжелом состоянии, — рассказала подруга семьи.
Мама с недоношенными малышами сейчас в роддоме № 4. История появления на свет близнецов очень сложная. Родным тяжело говорить об этом. Пока врачи не дают прогнозы, а родственники надеются на то, что малыши выживут.
Всех, кто хочет помочь младенцам, просят сдать кровь для Вагановой Любови 21.05.1980 года рождения. Доноров ждут в Уфе на улице Батырской, 41/1 в Республиканской станции переливания крови с паспортом.
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