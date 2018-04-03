Можно ли поднимать руку на ребёнка: мнение психолога

Татьяна Оникова, практикующий игровой терапевт и директор Института Практической Психологии и Психоанализа Редко встретишь человека, который ни разу не шлепнул своего ребенка «в сердцах» или осознанно, полагая, что ничего страшного в этом нет. Некоторые потом просят прощения и испытывают чувство вины, что может позволить ребенку манипулировать родителем. Кто-то искренне верит, что в некоторых случаях это единственно возможный метод воспитания. И часто мы слышим от родителя: «Подумаешь, проблема! Меня отец лупил, и правильно. Вот, вырос человеком».

Мой текст обращен к тем, кто все-таки знает и согласен, что насилие — это непродуктивный метод воспитания.

Конечно же, одно только знание не может привести к тому, чтобы полностью отказаться от рукоприкладства. Ведь это уже давно известный факт, что к физическим наказаниям родители прибегают от бессилия. Это, кстати, касается и ситуаций, когда родители повышают голос. Крики, оскорбления и унижения тоже считаются насилием, только психологическим. И то и другое, как правило, оставляет раны в душе ребенка и так или иначе может оказывать воздействие на его дальнейшую жизнь и отношения с другими людьми.

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Что делать родителям, которые не хотели бы прибегать к крикам и физическому наказанию Как всегда, у проблемы несколько составляющих. И прежде всего, как ни странно, это повышенные требования к себе как к родителю. Почему подчас мы выходим из себя?

Потому что поведение и поступки ребенка не вписываются в наш план воспитания.

Мы хотим, чтобы наши дети были успешны, например, хорошо учились. И это очень важно для нас. Безусловно, любые сложности, которые испытывает ребенок, будут бессознательно означать, что мы не справляемся со своей задачей, а значит, мы недостаточно хорошие родители. А кому понравится быть недостаточно хорошим?

Вот мы и ищем кого-то, кто на самом деле «виноват» в том, что мы не на высоте.

Тут мы переходим к следующему моменту — недостаточное внимание к потребностям ребенка. Мы не пытаемся понять, а что ребенок чувствует и какие сложности он испытывает. Может, у него конфликт с учителем или с одноклассниками? Или он не уверен в себе и не может отвечать у доски? Может, он устал или заболевает? А нам непонятно, почему так происходит. Вроде бы и домашнее задание делаем, и к уроку вместе готовились. А он… В данном случае полезным был бы спокойный, доверительный разговор с ребенком о нем, о том, что он чувствует, как он представляет свое будущее. Можно поделиться своими чувствами и мыслями по поводу того, как вы видите ситуацию и какие возможны варианты решения. Как минимум вы сохраните хорошие отношения. Эту ситуацию я привела для примера.

Конечно, причин для недовольства собой у родителей может быть великое множество. В каждой семье есть свои «болевые точки».

Потому что это именно вы, родители, устанавливаете правила и порядок вещей в доме.

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И вот следующий аспект: ребенок не следует этим правилам. Не слушается. В силу разных причин. Возможно, он проходит возрастной кризис, бунтует, манипулирует. Отсутствие границ и логических последствий за свои собственные действия приводят ребенка к распущенности, а родителя ставят в тупик.

И это типичное заблуждение, что если не наказывать и не бить ребенка, то и воспитания никакого не происходит.

Родители так обеспокоены эмоциональным состоянием ребенка, что не видят необходимости в рамках и границах. И это тоже крайность. Ребенок должен расти с постоянным пополнением своего арсенала знаний о том, что хорошо, а что плохо. И достигается это не с помощью страха наказания, а с помощью логических последствий своих действий. Какие последствия это могут быть — решать родителям. Главный принцип — они должны быть логичными и значимыми для ребенка.

И еще очень важно помнить: если ребенок бунтует, то это еще не означает, что он «плохой» или что вы — «плохие» родители.

В каких ситуациях можно применять физическое вмешательство Ребенок исследует этот мир и свои границы в нем. А также границы этого мира, до какого предела ему можно будет дойти и где все-таки лучше остановиться.

Часто физическое вмешательство просто необходимо. И это те случаи, когда опасность угрожает жизни и здоровью ребенка или окружающим.

Например, когда он пытается выбежать на дорогу или залезть на подоконник. Иногда в моменты истерики ребенок может попытаться ударить и вас. В таких случаях некогда говорить по душам и выяснять потребности ребенка. Нужно твердо и четко ограничить действия ребенка.

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Взять крепко за руку или за обе руки. Обхватить ребенка. Если он сильно возбужден и может нанести вред вам, можно обхватить его сзади. И по возможности успокоить. И лишь потом начинать беседы о том, что вы думаете на этот счет. Конечно, бывают ситуации, когда ребенок становится просто неуправляемым и закатывает истерики на ровном месте.

В таких случаях неплохо было бы показаться детскому неврологу или психоневрологу.

Может быть, у вашего малыша есть некоторые функциональные нарушения работы головного мозга, например, быстро наступает возбуждение в коре, а торможение наступает медленно. В этом случае доктор может прописать необходимые препараты, и при соблюдении всего комплекса мер вы сможете построить такие отношения с ребенком, в которых вам не придется прибегать к шлепкам. Фото: Shutterstock