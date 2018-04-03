Анна Курникова и Энрике Иглесиас и еще несколько звезд, у которых родились близнецы

Криштиану Роналду Для Криштиану Роналду 2017 год выдался плодотворным: в семье прославленного футболиста появилось еще три ребенка (до этого Роналду воспитывал лишь сына Криштиану-младшего). Сначала, в июне, Криштиану стал родителем близнецов Евы и Мэтью, которых, как и старшего сына, родила суррогатная мать. А в ноябре того же года девушка нападающего сборной Португалии Джорджина Родригес подарила ему дочку — Алану Мартину

Криштиану Роналду с близнецами

Энрике Иглесиас и Анна Курникова В декабре прошлого года российская теннисистка Анна Курникова подарила своему возлюбленному Энрике Иглесиасу близнецов: мальчика и девочку. Новоиспеченные родители до последнего хранил молчание, не комментируя радостное событие, и лишь в начале марта, на своем концерте в Будапеште, артист публично признался в любви своим детям. Я стал отцом около 12 недель назад, и знаете, что я вам скажу? Любите своих детей так, как я люблю своих! А вообще я люблю еще две вещи: свою девушку и вас, ребята, за то, что вы собрались здесь сегодня.

Энрике Иглесиас с сыном

Джордж и Амаль Клуни Амаль Клуни родила двойню — малышку Эллу и ее брата-близнеца Александра — шестого июня 2017-го. На свет брат и сестра появились в одной из самых престижных лондонских больниц, в которой Джордж снял целое крыло, чтобы никто не помешал роженице чрезмерным любопытством. Как сообщают инсайдеры, обошлось паре рождение детей в сумму порядка миллиона долларов.

Фотография: Legion-Media Джордж и Амаль Клуни

Бейонсе и Джей Зи А уже 18-го июня поклонники поздравляли Бейонсе и Джей Зи с рождением наследника Сэра Картера и наследницы Руми Картер. Инсайдеры рассказывали, что 6-летняя Блу Айви прекрасно справляется с ролью старшей сестры.

Беременная двойней Бейонсе

Алла Пугачева и Максим Галкин 18 сентября 2013 года при помощи суррогатного материнства у Пугачевой и Галкина родились двойняшки — Елизавета и Гарри Галкины . Малышам еще нет и пяти лет, а они уже стали знаменитостями: их видеоролики и фотографии в Инстаграме Максима Галкина набирают миллионы просмотров и отметок «нравится». ? A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Feb 27, 2018 at 2:53am PST Александр Бердников и Ольга Мажарцева В августе 2016 года солист группы «Корни» забрал из роддома свою жену Ольгу и их новорожденных двух дочерей. Его супруга Ольга Мажарцева родила близнецов. Артист в тот же день (редкость среди звезд) назвал имена малышек: девочкам дали имена Валентина и Роза.

Александр Бердников и Ольга Мажарцева с детьми

Мадонна Мадонна подтвердила, что удочерила сесетр-близняшек, Стеллу и Эстер, из Восточной Африки в феврале 2017 года. Вот как она это сделала: «Официально подтверждаю, что завершила процесс усыновления близнецов из Малави. Теперь меня переполняет радость от того, что они стали частью нашей семьи. Я глубоко благодарна всем в Малави, кто помог мне и прошу средства массовой информации уважать наше право на частную жизнь в переходный период. Спасибо друзьям, семье и моей большой команде за поддержку и любовь».

Мадонна с Эстер и Стеллой

Возможно, к вышеперечисленным звездам добавится еще одна пара — Кейт Миддлтон принц Уильям . Многие западные источники утверждают, что герцог и герцогиня готовятся стать родителями сразу двоих. Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен В декабре 2014 года князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен стали счастливыми родителями близнецов. Монаршая семья решила назвать малышей Габриэллой Терезой Мари и Жаком Оноре Ренье. Гордая мама не раз давала интервью о своих детях. Вот несколько выдержек из ее публичных выступлений: Габриэлла настоящая принцесса! Не любит слово «нет» и в восторге от всего розового. Дети очень любят воду. Мы были уверены, что Габриэлла и Жак сначала научатся плавать, а уже потом ходить.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми

Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан Семья Фаррелла Уильямса отличается от всех вышеперечисленных, ведь Хелен Ласичан подарила ему в прошлом году тройняшек! До сих пор Уильямс и Ласичан не рассказывают, какие имена дали трем малышам, да и всю остальную информацию пара держит в секрете, включая фото. Единственное, что недавно рассказал исполнитель — это то, что он ненавидит менять подгузники.

Фотография: Legion-Media Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан