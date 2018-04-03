Оптимист по наследству: как воспитать жизнерадостных детей

Ваше отношение к жизни передается малышу

Часто можно услышать, что молодым мамам рекомендуют как можно меньше нервничать, особенно если их ребенок находится на грудном вскармливании. Именно в возрасте до года ребенку передаются эмоции через чувства: зрение, осязание, слух, обоняние. В итоге главной ассоциацией со словом «мама» у ребенка может стать не улыбающаяся ласковая женщина, пахнущая молоком и уютом, а всегда расстроенная и со слезами в уголках глаз. Если вы мечтаете видеть своего ребенка счастливым, улыбчивым оптимистом, то в первую очередь взгляните со стороны на себя и взаимоотношения в семье между взрослыми людьми. Ваш позитив, доброта и любовь к окружающему миру, уважение и взаимопонимание будут хорошим примером для ребенка, и, глядя на вас, он будет строить модель своего поведения и отношения к жизни. Показывайте ребенку только светлую сторону родительских отношений: целуйте его, говорите, что любите, обнимайте. Выяснение любых вопросов оставляйте с мужем только на то время, когда находитесь наедине.

Чувство юмора — верный помощник

Один из лучших помощников родителей — чувство юмора. Даже если ребенок ударился, ему больно, не нужно его жалеть слишком сильно, показывать свой испуг за него. Рассмешите ребенка, отправляйтесь вместе искать «пробоину» в дверном косяке или на ножке стола, о которые ребенок ударился. Ваша искренняя улыбка и умеренная забота помогут малышу научиться не жалеть себя из-за пустяков, смеяться над жизненными трудностями.

Не лишайте ребенка общения со сверстниками

У ребенка обязательно должны быть друзья. Оставаясь в одиночестве в замкнутом пространстве квартиры, малыш чувствует себя покинутым и ненужным, а чрезмерная опека родителей делает его мягкотелым и лишает самостоятельности. В таких условиях может вырасти только ребенок, который всегда и всем недоволен, а лучшее, что он умеет делать, — это манипулировать родителями в своих интересах.

Общение со сверстниками научит самостоятельному мышлению, быстроте реакции и умению быть в команде. Естественно, дружеское общение в первую очередь научит веселиться.

Ошибки — не повод для расстройства

Разговаривайте с ребенком легко, не ругайте его. Любой промах можно понять и провести работу над ошибками. Все можно перевести в шутку, чтобы ребенок понял, что вы не злитесь. Например, если получил «двойку», можно сказать: «Бывает! Немного усидчивости, и ты ее легко исправишь!». Чувствуя вашу поддержку, ребенок будет улыбаться, а не бояться вашей реакции. Он будет честен с вами, а главное, научится преодолевать трудности, чувствуя вашу поддержку. Это сформирует у него позитивный взгляд на жизнь.