СМИ: Женщина подарила новорожденного ребенка новой знакомой 

Младенец должен был достаться жительнице Ленинградской области.
Жительница Пензы родила ребенка в одном из роддомов Санкт-Петербурга и оставила его в медучреждении в качестве подарка для новой знакомой.
По информации питерских СМИ, ранее женщина познакомилась с жительницей Ленинградской области и договорилась с ней, что подарит ей младенца, после его рождения.
Сына жительница Пензы родила 24 марта, после чего рассказала об этом «подруге» и уехала домой.
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