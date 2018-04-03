СМИ: Женщина подарила новорожденного ребенка новой знакомой

Младенец должен был достаться жительнице Ленинградской области.

Жительница Пензы родила ребенка в одном из роддомов Санкт-Петербурга и оставила его в медучреждении в качестве подарка для новой знакомой.

По информации питерских СМИ, ранее женщина познакомилась с жительницей Ленинградской области и договорилась с ней, что подарит ей младенца, после его рождения.

Сына жительница Пензы родила 24 марта, после чего рассказала об этом «подруге» и уехала домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажир метро упал на жесткий путь станции «Петровско-Разумовская»