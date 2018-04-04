Жительница Пензы подарила своего новорожденного знакомой женщине

Следователи Санкт-Петербурга ищут женщину из Пензы, которая оставила ребенка в роддоме с целью подарить его своей приятельнице. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городского следственного управления.

Уже удалось выяснить, что жительница Пензы во время беременности приняла решение отдать ребенка в семью женщины из Ленинградской области. Будущая и несостоявшаяся мама познакомились, скорее всего, в интернете. Почему они не захотели воспользоваться законными способами передачи ребенка в семью — не известно.

Для того, чтобы подарок было легче передать, беременная женщина приехала из Пензы в Санкт-Петербург. Там она забрала у своей знакомой документы, с которыми и поступила в роддом. Роды прошли успешно. 24 марта на свет появился здоровый мальчик. Однако, вместо того, чтобы спокойно выписаться из роддома, а потом передать малыша знакомой, жительница Пензы не подумала. Она просто оставила малыша в больнице и сообщила, что «подарок» можно забирать. Врачи роддома малыша незнакомой женщине не отдали и обратились в полицию.

Сейчас следователи активно ищут родную маму малыша. Кроме того, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми».

Фото: shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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