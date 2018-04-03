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Жительница Пензы в Петербурге «подарила» своего новорожденного ребенка
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Жительница Пензы в Петербурге «подарила» своего новорожденного ребенка 

Интересант 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Беременная жительница Пензы договорилась (видимо, виртуально) с женщиной, проживающей в Ленинградской области, о том, что «подарит» ей своего новорожденного ребенка. По прибытии в северную столицу она получила документы на чужое имя, с которыми и поступила в роддом, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Она произвела на свет сына 24 марта, известила об этом свою «товарку», оставила малыша в роддоме и покинула невские берега. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.127.1 УК РФ («Иная сделка в отношении человека»). Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.
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