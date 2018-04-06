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Жительницу Пензы полицейские задержали по подозрению в вымогательстве
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Жительницу Пензы полицейские задержали по подозрению в вымогательстве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области задержали 47-летнюю жительницу Пензы, подозреваемую в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере.
Ранее в полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что в своем почтовом ящике обнаружила письмо. В нем анонимный автор угрожал распространить компрометирующую информацию в отношении брата заявительницы. За неразглашение сведений отправитель письма требовал передать деньги в сумме 1,5 млн рублей, которые необходимо было оставить в условном месте. Также в письме содержались угрозы в отношении малолетних детей заявительницы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась жительница областного центра, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество. Данную гражданку задержали с поличным после получения денежных средств. В содеянном она призналась.
В дальнейшем была установлена причастность подозреваемой к аналогичному преступлению: она направила письмо в адрес исполнительного органа власти с требованием перечисления денежных средств и различными угрозами.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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