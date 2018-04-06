Жительницу Пензы полицейские задержали по подозрению в вымогательстве

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области задержали 47-летнюю жительницу Пензы, подозреваемую в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере.

Ранее в полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что в своем почтовом ящике обнаружила письмо. В нем анонимный автор угрожал распространить компрометирующую информацию в отношении брата заявительницы. За неразглашение сведений отправитель письма требовал передать деньги в сумме 1,5 млн рублей, которые необходимо было оставить в условном месте. Также в письме содержались угрозы в отношении малолетних детей заявительницы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась жительница областного центра, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество. Данную гражданку задержали с поличным после получения денежных средств. В содеянном она призналась.

В дальнейшем была установлена причастность подозреваемой к аналогичному преступлению: она направила письмо в адрес исполнительного органа власти с требованием перечисления денежных средств и различными угрозами.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.