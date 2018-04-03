Чем занять ребенка: выбираем лучшие приложения под Android

Любому родителю знакома ситуация, когда ему необходимо куда-то отправиться вместе с ребенком, причем этот самый ребенок должен сидеть спокойно, не бегать и не ныть. Это, например, очередь в поликлинике, полет в самолете, поездка на машине и тому подобное. Конечно, самые стойкие берут собой машинки, кукол, стопку раскрасок и дежурную книгу сказок. Однако приходит момент, когда машинки и куклы надоели, сказки прочитаны, а раскраски заброшены в угол. Тогда на помощь приходит смартфон — с развивающими играми, мультфильмами и аудиокнигами. Не так полезно, но действенно. Перечислим лучшие из этих программ.

Учись управлять супермаркетом с Dr. Panda

Android-приложение «Супермаркет Dr. Panda»

С помощью приложения «Супермаркет Dr. Panda» стоимостью 229 руб. дети смогут купить продукты для животных и познакомиться с ассортиментом магазина.

Ребенок может, например, взвесить фрукты на весах или купить определенный вид сладостей. При этом малыши научатся еще и поддерживать порядок: им придется вернуть на место тележку для продуктов, а еще они узнают, как разделять мусор.

Google Play Store кроме того, вы можете найти приложение «Dr.Panda грузовик с мороженым» — тоже очень симпатичная игрушка для детей.

Узнай новое и играй в различные игры вместе с «Fiete»

Детская игра для Android «Fiete Math»

Детское приложение «Fiete» — это инновационная и симпатичная программа за 139 руб. С ней ваши дети откроют для себя много мини-игр. В приложении есть, например, Memory или забавная игра, задание в которой — поставить друг на друга три шарика мороженого. Кстати сказать, в этом приложении детям придется решать многие задачи из повседневной жизни, что небесполезно.

Открой для себя мир с пандой Лолой

«Lola играет в прятки»

С помощью приложения «Lola играет в прятки» дети смогут в игровой форме узнать многое об окружающем мире — причем сделать это можно как бесплатно, так и за 79 рублей (расширенная версия). В различных играх, направленных на поиск спрятанных предметов, дети ищут вещи, объединенные одной темой, например, морскую звезду на берегу моря, жемчужины, камушки и пр.

Кроме того, стоит познакомиться с приложением «Lola и алфавитный паровозик». С его помощью дети смогут в игровой форме выучить буквы и сделать шаг к чтению.

Ты можешь представить себя врачом

Детское приложение «Pepi Doctor»

Ваши дети не любят или даже боятся ходить к врачу? С приложением «Pepi Doctor» малыши сами смогут стать докторами. Ребенок сможет помочь вылечиться трем пациентам и сам познакомится со способами лечения. С приложением «Pepi Doctor» можно проиграть множество медицинских ситуаций — от укола до лечения зубов.

Три кота, Маша и Медведь

Приложения «Три Кота Пикник» и «Маша и медведь: обучающие игры»

Эти программы уже довольно долго удерживаются в топе русского Google Play Store. Сочетание известных детям и любимых ими персонажей мультиков с познавательной и занимательной игровой «начинкой» делает эти приложения непобедимыми. В первой игре надо отвести главных героев — котят — на пикник в лес. Для этого необходимо выполнить ряд заданий: собрать вещи, продукты, разжечь костер, накормить питомцев и друзей.

В приложении «Маша и Медведь» ребенку предлагается 30 обучающих игр. Они подразделяются на 6 категорий: рисунки и раскраски;

поиск слов;

мемори;

головоломки;

музыка и инструменты;

простые числа. Сами игры бесплатные, зато действует система «доната», то есть за некоторых персонажей и отдельные опции придется заплатить.

Видео без контроля

YouTube Детям

Последнее по счету, но не по значимости, приложение, о котором следует упомянуть — это «YouTube Детям». Данная программа, поистине, бесценна для родителей. Здесь можно поставить мультики на таймер, чтобы ребенок не смотрел их, например, дольше 15 минут; включить родительский контроль на запуск, отобрать видео по тематике и так далее. При этом программа сама выберет контент таким образом, чтобы он соответствовал возрасту вашего ребенка, отсеет лишнее, выведет в топ наиболее часто просматриваемые мультфильмы и образовательные каналы. Отдельным бонусом является то, что, как и «взрослый» Youtube, детский не требует никаких финансовых вложений.

Фото: parenttoolkit.com, google.com Опрос: Вы играете в игры на смартфоне? Конечно. Это помогает скоротать время в дороге или очереди Да, когда совсем нечего делать Игры — это для детей, а я серьезный взрослый человек Нет, для игр есть компьютер Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также:

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