Домашнее воспитание: как жить без детского сада

Общение

Трёхлеткам и детям постарше требуется общение. Внимания родителей, бабушек и нянек недостаточно, они должны уметь строить отношения со сверстниками и разновозрастными ребятами. Поэтому, если ваш ребёнок находится на домашнем воспитании, стоит подумать о том, с кем он будет дружить. Есть несколько вариантов, и желательно использовать их все:

Детская площадка. На улице гуляют ребята разных возрастов, и это хорошо. За старшими малыш будет тянуться, у младших — учиться не обижать, со сверстниками строить дружбу. Не меняйте место прогулки, выберите одно постоянное и выходите гулять в одно и то же время, чтобы ребёнок мог завести друзей. О чём не стоит забывать: на площадке нельзя терять бдительность! Малейший зевок — и вот малыш уже перевернул ведро с песком на голову товарищу или, ещё хуже, столкнул друга с горки.

Дети друзей. Тоже хороший вариант, особенно, если дети примерно одного возраста. Однако обычно это не ежедневное общение, а вашему ребёнку требуется играть с детьми чаще. Поэтому лучше отдавать предпочтение площадке как ежедневному общению, детям друзей — в качестве компаньонов для выходных и праздников.

Кружки. Посещение развивающих занятий имеют сразу два преимущества: ребёнок развивается и общается, поэтому ему кружки просто необходимы.

Режим

Спать, сколько угодно, есть, что захочется, и заниматься, чем душа пожелает — пожалуй, это прекрасно, но не за горами тот день, когда ваш кроха пойдёт в школу, а там такие вольности ему никто не позволит. Поэтому после трёх лет желательно постепенно приучать ребёнка к режиму, а это:

Подъём в одно и то же время.

Режимное питание полезной едой (каша, суп, котлеты, кисель и пр.).

Обязательная ежедневная прогулка (а лучше две, длительностью не менее часа).

Дневной сон.

Отведённое время для игр и для занятий.

Ребёнок, привыкший к режиму, меньше капризничает, потому что дети любят жить по установленным правилам. У него лучше работает пищеварение, потому что организм получает еду в одно и то же время. Он здоровее, потому что гуляет на свежем воздухе. И, наконец, он всесторонне развит, потому что в его распорядке дня есть время для занятий. Кстати, о них…

Развитие

Дошкольник должен заниматься не только тем, что ему интересно. Так, ближе к школе обычно малыши умеют:

Лепить животных, птиц, людей с деталями. Например, рыбка с чешуёй, человек с глазами.

Делать налепы, вырисовывать рельефы, лепить композиции из 2-3 и более предметов, создавая историю (сказку).

Рисовать линии широкие и тонкие, изображать мазками.

Рисовать жизненно, а не застывши: деревья наклоняются от ветра, персонажи идут, прыгают и пр.

Вырезать с помощью ножниц из бумаги геометрические фигуры, различать их, создавать композиции из них. К примеру, картина-мозаика из маленьких бумажных деталей различной фактуры.

Создавать из конструктора различные модели. К примеру, дом с гаражом и мост.

Составьте распорядок на неделю, согласно которому и лепке, и конструированию, и рисованию, и аппликациям будет выделено своё время. Не забывайте, что дети в саду учатся ещё и пению, и хореографии, и развиваются физически на уроках физкультуры. Если вам что-то не под силу, то стоит обратиться к специалистам: посещать с ребёнком какой-то кружок, где его обучат этому.

Любовь

Чего ребёнок получит дома с избытком, если будет находиться с родным человеком, так это любовь: в детском саду всё-таки чужой человек, да и детей у воспитателей не один и не два, а три десятка! Но даже самая нежная и любящая мама может уставать, если будет находиться с малышом 7 дней в неделю 24 часа. И тогда из ласковой и доброй она может превратиться в ворчащую и нервную горгону. Чтобы этого не случилось, оставаясь с ребёнком дома, старайтесь ежедневно найти время для себя: пусть двадцать минут, выкроенных на дневном сне, но в тишине и побездельничать. Также необходим и выходной: пусть всего один, когда с ребёнком побудет муж или бабушка, но это будет день, когда вы полностью расслабитесь и отдохнете.