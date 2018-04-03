Ещё
Дети, которым читали книжки, счастливее и ведут себя лучше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети, которым читали книжки, счастливее и ведут себя лучше 

Доктис 2 часа назад
Чтение книжек малышу способствует не только развитию речи: исследование гонконгских ученых показало, что оно благотворно для социальных и поведенческих навыков ребенка.
Ведущий исследователь Кян-Вен Кси из Гонконгского университета и ее коллеги проанализировали 19 более ранних исследований, охвативших почти 3300 семей с маленькими детьми в возрасте 0−3 либо 3−6 лет. Во всех случаях сравнивались группы, где родители читали детям книжки вслух, и где не читали. Об эффекте судили по тестам на социально-эмоциональное развитие, поведенческие проблемы, качество жизни, наличие стресса и отношения между детьми и родителями.
Результаты анализа, опубликованные в журнале Pediatrics, показали, что чтение — невероятно полезный способ проводить время с детьми. Оно позитивно влияет на эмоциональное состояние ребенка, его ощущение внутреннего благополучия, поведенческие навыки и умение общаться с окружающими. И, конечно, оно благотворно для отношений ребенка с родителями.
«Теперь мы с большей уверенностью можем сказать, что чтение детям вслух полезно для их социальных и поведенческих навыков, — говорит доктор Кян-Вен Кси. — Это способ не только сделать ребенка более умным, но и более счастливым».
Читайте также:
Хотите запомнить — читайте вслух
Доктис: последние новости
В планке не нужно стоять дольше 10 секунд Диета «5:2» оказалась лучше, чем низкокалорийная Цвет лица выдает наши эмоции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью13
Почему не стоит брить подмышки6
В Сети обсуждают, как постарела Казанова11
Сколько раз в неделю можно принимать душ
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес24
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
00:45
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес
Звёзды
00:46
Дапкунайте призналась, что использует майонез
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение