Дети, которым читали книжки, счастливее и ведут себя лучше

Чтение книжек малышу способствует не только развитию речи: исследование гонконгских ученых показало, что оно благотворно для социальных и поведенческих навыков ребенка.

Ведущий исследователь Кян-Вен Кси из Гонконгского университета и ее коллеги проанализировали 19 более ранних исследований, охвативших почти 3300 семей с маленькими детьми в возрасте 0−3 либо 3−6 лет. Во всех случаях сравнивались группы, где родители читали детям книжки вслух, и где не читали. Об эффекте судили по тестам на социально-эмоциональное развитие, поведенческие проблемы, качество жизни, наличие стресса и отношения между детьми и родителями.

Результаты анализа, опубликованные в журнале Pediatrics, показали, что чтение — невероятно полезный способ проводить время с детьми. Оно позитивно влияет на эмоциональное состояние ребенка, его ощущение внутреннего благополучия, поведенческие навыки и умение общаться с окружающими. И, конечно, оно благотворно для отношений ребенка с родителями.

«Теперь мы с большей уверенностью можем сказать, что чтение детям вслух полезно для их социальных и поведенческих навыков, — говорит доктор Кян-Вен Кси. — Это способ не только сделать ребенка более умным, но и более счастливым».

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