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Юлия Барановская представила новую коллекцию своей подруги Инны Жирковой
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Юлия Барановская представила новую коллекцию своей подруги Инны Жирковой 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Инна Жиркова создала новую линейку платьев для своего модного бренда MiloMilo и пригласила на фотосессию давнюю подругу Юлию Барановскую. По мнению дизайнера, именно многодетная мама Юлия олицетворяет собой ярких, успешных и стильных девушек, которые ее вдохновляют.
Юлия и Инна позировали фотографу вместе, облачившись в яркие платья, большинство из которых — из блестящей ткани. Подруги выглядят роскошно!
«Мои съемки с Инной всегда проходят на ура и с большим удовольствием. Мы много смеялись, шутили, подтрунивали друг над другом, а под конец приехали наши малыши и стало еще веселее», — рассказала Юлия. Напомним, у Жирковой, как и у Барановской, — трое детей: два сына и дочь.
Фото: пресс-служба, Instagram
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