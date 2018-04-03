Нелли Ермолаева рассказала, как летать с грудным ребенком

Недавно супруг Нелли Ермолаевой сделал ей сюрприз, подарив путешествие на Багамы. Молодые люди отправились на острова на частном самолёте и взяли с собой сына Мирона. Телеведущая поспешила успокоить подписчиц и рассказала, как летать с малышом и что брать с собой, отправляясь в далёкие страны.

Нелли Ермолаева родила в Майами, и её сын пока ещё не бывал на родине, зато уже успел попутешествовать. Семейство отправилось на Багамские острова на частном самолете. Фанаты, безусловно, начали беспокоиться за мальчика, ведь он, по их словам, ещё слишком мал для таких нагрузок. Нелли поспешила утешить интернет-мамочек, заверив, что Мирон отлично перенес полёт. Нелли сообщила, что прежде чем брать на себя такую ответственность, родители посоветовались с педиатром, который сказал, что ребенок абсолютно здоров, и дал добро. Молодая мама призналась, что многое зависит от поведения самих родителей. По её мнению, если не паниковать, то и малыш будет спокоен. «Конечно мы переживали немного, как он воспримет нахождение в воздухе? Оказалось, что нашему ёжику было спокойно и комфортно»

Ермолаева посоветовала тем, кто планирует отдых с детьми, перед посадкой в самолет как следует накормить свое чадо, поменять подгузник и просто настроиться на хороший полёт. Кроме того, Нелли рассказала, что взяла с собой, чтобы обезопасить мальчика от неблагоприятных воздействий. В список необходимого она включила жаропонижающее средство, спрей от насекомых, влажные салфетки, масло для тела, средство от колик и, конечно, мазь от аллергии. Подписчики телезвезды отметили, что она очень смелая, и признались, что все равно не рискнули бы путешествовать с грудничком. Они выразили восхищение собранностью и ответственностью новоиспечённой мамы и попросили давать больше подобных советов.

Но не всегда Нелли является примером для подражания в сети. Пользователи рунета забросали комментариями микроблог женщины, нелестно высказываясь о её фигуре. Ермолаева выразила свое недовольство и объяснила, почему до сих пор не пришла в былую форму.