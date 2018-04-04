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Анджелина Джоли и Брэд Питт «поделили» детей
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Анджелина Джоли и Брэд Питт «поделили» детей 

Новая Кубань 24 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Анджелина Джоли и Брэд Питт все же договорились о совместной опеке над детьми. Питт добивался этого решения полтора года.
Отношения между бывшими супругами стали налаживаться после того, как Бред Питт публично признался, что имеет проблемы с алкоголем и прошел курс лечения от пагубной зависимости, а также взял на себя ответственность за крушение брака с Анджелиной.
Сначала Джоли лишь изредка позволяла Питту навещать их детей, да и то в присутствии психолога. Позже Питту разрешили видеть детей чаще.
Теперь, когда все разногласия улажены, остается ждать заявления о завершении бракоразводного процесса, длившегося полтора года. Юристам обеих сторон осталось согласовать чисто технические детали.
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