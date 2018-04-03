В Петербурге мать подарила новорожденного сына своей знакомой

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении матери, «подарившей» своего ребенка другой женщине, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, во время беременности уроженка Пензы познакомилась с жительницей Ленинградской области и пообещала ей безвозмездно отдать своего ребенка, когда он родится.

Она приехала в Петербург и родила сына в одном из роддомов Северной столицы, а потом уехала из города, бросив малыша в учреждении. При этом она оповестила о рождении сына свою новую знакомую.