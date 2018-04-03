Ещё
В Петербурге мать подарила новорожденного сына своей знакомой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге мать подарила новорожденного сына своей знакомой 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении матери, «подарившей» своего ребенка другой женщине, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, во время беременности уроженка Пензы познакомилась с жительницей Ленинградской области и пообещала ей безвозмездно отдать своего ребенка, когда он родится.
Она приехала в Петербург и родила сына в одном из роддомов Северной столицы, а потом уехала из города, бросив малыша в учреждении. При этом она оповестила о рождении сына свою новую знакомую.
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли незаконную сделку. Обстоятельства случившегося выясняются.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Как вернули детей биологическим родителям? У семьи гиббонов из Ленинградского зоопарка родился малыш Коробка храбрости для маленьких героев
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить35
Сколько раз в неделю можно принимать душ11
Почему не стоит брить подмышки16
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью15
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью3
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение