«Голос. Дети» — забавное или опасное приключение для психики ребенка?

Дети из студии «Непоседы» участвовали во всех сезонах телепроекта «Голос. Дети». В текущем сезоне в телепроекте из «Непосед» — Давид Хиникадзе, Алиса Хилько, Кира Данилина, Михаил Ногинский. Воспитанники студии принимали участие во многих музыкальных конкурсах: от «Утренней звезды» до «Евровидения» (в прошлом году выпускник «Непосед» Кристиан Костов занял второе место, представляя родную страну Болгария).

Основатель театра-студии «Непоседы» Елена Пинджоян по нашей просьбе рассуждает о том, как отражается участие в самом популярном музыкальном телепроекте на карьере и психике детей, а также дает советы родителям талантливых ребят.

«Не смотрите вы на эти страшные кресла!»

— «Непоседы» существуют уже более четверти века (27 лет). Желающих учиться в нашей студии всегда было много. Но в последнее время число претендентов на обучение возросло. Причина одна. Называется «Голос». Дети теперь хотят стать певцами, артистами.

Но, находясь за кулисами шоу с первых его дней, могу уверить всех желающих в том, что это непросто. Соглашаясь на участие в «Голосе», надо понимать, что это игра, лотерея, то есть сформировать правильное отношение к процессу. Наставник не обязательно повернется к ребенку, даже если тот спел великолепно. И самый талантливый может выбыть из «игры» в самом начале.

Закулисная жизнь проекта по накалу страстей не идет в сравнение ни с «Утренней звездой», на которой бывало родители и мебель громили, ни с «Новой волной», ни с любым из конкурсов, на которых мне приходилось бывать раньше.

1996 год. Гастроли, концерты по городам России «Непосед», «Утренней звезды» и «Поля чудес». На фото — выпускники студии Юлия Малиновская, Сергей Лазарев

— Надо быть готовым к тому, что даже хорошо подготовленный ребенок может не попасть в эфир, просто потому что до него, например, не дойдет очередь. Никто заранее не может предугадать, сколько детей прослушают наставники, прежде чем наберут свои команды. Поэтому количество претендентов готовят с запасом. На репетиции ходят, например, 50 человек, а возьмут только 45.

Помню, мою Аришу Миронову утвердили на второй «Голос», взяли на слепые прослушивания, провели с ней несколько репетиций, а очередь до нее так и не дошла. Последнему наставнику — Максиму Фадееву — не хватало ровно одного участника, и он взял девочку, которая вышла на сцену перед Аришей. А моя солистка полностью настроенная: вот сейчас ей дадут команду на выход, и вдруг — прямо перед ней двери закрываются. В этом сезоне до четверых участников не дошла очередь. И чтобы не расстраиваться, не тратить эмоционально свою энергию, нужно это заранее учитывать.

Кира Данилина из «Непосед» на шоу «Голос. Дети».

Прежде чем выпустить детей на сцену «Голоса», я миллион раз проговариваю своим ученикам: «Ребята, не смотрите вы на эти страшные кресла! Не ждите, не зацикливайтесь на мысли, что они к вам повернутся. Не думайте о судьях! Смотрите в зал поверх их голов. Выберите себе доброго зрителя и ему пойте. Главное — отработайте на все сто, и неважно, повернутся к вам или нет».

Они меня внимательно слушают, кивают, запоминают. Но одно дело — настрой там, за кулисами, и совсем другое — на сцене. Все равно в голове у детей одна мысль о наставниках: «Только бы повернулся!» Напряжение страшное. Аккумуляция всех навыков должна быть точная. Ведь еще эмоционально давит понимание, что это телевизионный эфир.

«Полтора часа рыдала без остановки»

— Честно говоря, я с опаской отношусь к участию малышей в подобных конкурсах и шоу, они иногда здорово влияют на психику ребенка. И ответственность за это лежит в первую очередь на родителях — им нужно понять, готов ли их малыш к этому творческому испытанию, выдержит ли его нервная система. Потому что дети бывают разные, и некоторые воспринимают все эти волнения вокруг конкурса абсолютно спокойно. Ну не повернулись ко мне наставники — ну и что? Зато я был на «Голосе» и меня показали по телевизору. Еще и успокаивает родителей: «Ну мам, ну что ты переживаешь, все нормально». Таких можно хоть на «Голос», хоть на «Евровидение», им все пойдет в плюс, и они любые испытания будут воспринимать как дополнительный жизненный опыт.

А другие ломаются. Помню, к одной нашей девочке не повернулись судьи, она вроде стойко держалась за кулисами, а в машину с родителями села — и полтора часа без остановки рыдала. Успокоить не могли. Даже звонили в панике, советовались, что с ней делать.

1997 год. Музыкальный конкурс в Венеции. «Непоседы».

Впрочем, сейчас вокруг телепроекта «Голос» такой ажиотаж, что порой влияния родителей просто не хватает — дети просто рвутся участвовать. Папа с мамой, может и рады были бы своего ребенка туда не пустить, но он же прямо спит и видит свою мечту. Я долго размышляла по поводу этого феномена. С одной стороны это — страшное напряжение и волнение, но одновременно все дети этого хотят. Это новые тенденции — все хотят получить славу и известность. Но есть опасность, ведь сегодня чтобы стать известным не обязательно быть талантливым — все смешалось. Я надеюсь, что мы все-таки должны снова вернуться к понятию — быть известным, значит признать талант.

И потом, проект «Голос» особенное внимание обращает на индивидуальные качества ребенка. Конечно, все должно быть подано качественно — интонирование, поведение на сцене, пластичность ребенка, но самое важное — должна присутствовать личная харизма, ребенок должен раскрывать свою индивидуальность. А это ответственность педагога. В нашей студии я слежу за этим, потому что важно развивать именно личный талан ребенка, а не навязывать ему шаблонное исполнение.

Елена Пинджоян с воспитанниками.

Для меня, как для художественно руководителя студии «Непоседы» появление подобных конкурсов играет положительную роль, так как дает мощнейший стимул из вне для учеников. Мы знаем, что самое худшее — это заставлять, здесь же заставлять не приходится, но важно грамотно направлять, не испортить личные дарования ребенка.

Формула успеха в подобных конкурсах простая. Родитель должен поддерживать своего ребенка. Попытаться изменить взгляд и отношение к конкурсу. К примеру, перевести сам конкурс в категорию игры. Донести до него, что это очень забавное приключение. Педагогу важно чувствовать ребенка и вытянуть из него личное отношение, его собственное «проживание» музыкального материала. А ребенку, как и в любой игре, стремиться победить, но если и не вышло, то понять, что это отличный был опыт, интересное приключение!