Жена Джастина Тимберлейка откровенно рассказала об экстренном кесаревом сечении

Американский певец, композитор, продюсер, танцор и актер, обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми», экс-солист бой-бэнда ’N Sync Джастин Тимберлейк и его супруга, актриса Джессика Бил , стали родителями в 2015 году: на свет появился их сын Сайлас. Но только сейчас, спустя несколько лет, стали известны подробности рождения малыша: оказывается, его маме потребовалось экстренное кесарево сечение.

Об этом Джессика Бил рассказала специально для книги, написанной няней Конни Симпсон, работающей со звездными детьми. Актриса призналась: во время родов все пошло «ненормально».

«У нас были две акушерки, одна доула, один класс медитации для родов, тонна детских хиппи-книг и прекрасный дом в Голливуде, — вспоминает жена Джастина Тимберлейка. — Но наши роды были какими угодно, только не нормальными».

Как признается Джессика Бил, после кесарева сечения она вернулась домой с малышом «измученной, разочарованной и в абсолютном шоке». И моментально превратилась в «диктатора» и «сумасшедшую маму».

Я была одержима всем органическим, нетоксичным, естественным и гомеопатическим для нашего ребенка, который появился на свет через разрез, сделанный в операционной,

с неудовольствием вспоминает жена Джастина Тимберлейка.

Впрочем, звездным супругам удалось пережить сложные времена — и теперь они не только наслаждаются родительством, но и задумываются о втором малыше. По крайней мере, сам артист неоднократно говорил о том, что всегда хотел большую семью.

Напомним, в феврале 2007 года Джастин Тимберлейк начал встречаться с актрисой Джессикой Бил. В 2011 году пара на время распалась, но уже через несколько месяцев влюбленные помирились, а в октябре 2012 года сыграли свадьбу в Италии. В апреле 2015 года у супругов родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

Фото: Instagram @justintimberlake, @jessicabiel

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