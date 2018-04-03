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Как вернули детей биологическим родителям?
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Как вернули детей биологическим родителям? 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Паре из Петербурга вернули дочерей, которых полтора года не отдавала суррогатная мать. Как удалось добиться справедливости?
Владимир и Ольга С. недавно воссоединились со своими дочерьми, которые появились на свет осенью 2016-го. Полтора года женщина, выносившая девочек, не отдавала их, требуя больше денег, чем было оговорено в договоре. Несмотря на то что суд встал на сторону биологических родителей, роженица удерживала малышек в частном доме в подмосковной Балашихе. Лишь после вмешательства уполномоченного по правам детей, судебных приставов и службы опеки тех вернули в семью.
По словам уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, такой счастливый финал — редкость.
— Проблема в том, что отдельного нормативно-правового акта, закрепляющего права и ответственность всех участников программы суррогатного материнства, нет, — объясняет детский омбудсмен. — Правоотношения между биологическими родителями и женщиной, вынашивающей их ребёнка, регулируются договором. При этом каждая из сторон может практически безнаказанно нарушить его условия. Именно поэтому в ближайшее время мы намерены провести Экспертный совет, чтобы привести в соответствие законодательство по суррогатному материнству.
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